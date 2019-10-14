Крупным планом: знаменитая модель устроила развратные танцы без белья

Известная откровенными публикациями фотомодель Ана Чери устроила многочисленным поклонникам настоящую встряску развратным танцем.

На своей странице в Instagram она опубликовала видео, на котором соблазнительно двигается под музыку без белья, натянув на голое тело сетку-боди с блестками, на плечи – черные крылья, а на голову – черный нимб (чтобы посмотреть ролик 18+, проскролльте до конца страницы).

"Темный ангел. Я почти уверена, что не надену это на Хэллоуин вне дома – но как мне одеться", – задалась она вопросом.

Ана Чери в откровенном наряде Кадр из видео

Во время ролика модель стыдливо прикрывает одной рукой грудь, а вот "гордостью Ким Кардашьян" светит крупным планом. Стоит отметить, что и без того пышные формы Чери в этом образе кажутся еще объемнее.

Слишком откровенное видео лишило многочисленных фолловеров Аны дара речи. В комментариях писали, что она "горячая", восклицали – "о, Боже" и засыпали стикерами. Стоит отметить, что за обновлениями Аны Чери следит 12,3 млн поклонников.

Другие откровенные кадры Аны Чери в купальниках и нижнем белье, которыми она постоянно балует фанатов

instagram/anacheri

instagram/anacheri

instagram/anacheri

instagram/anacheri

instagram/anacheri

instagram/anacheri

instagram/anacheri

instagram/anacheri

Как сообщал OBOZREVATEL, Ана Чери благодаря фактурной фигуре часто пробует новые модели купальников. На Багамах смуглая модель облачилась в нежно-розовый, из-за чего тоненькая полосочка ткани сильно контрастировала с кожей.

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