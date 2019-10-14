Крупным планом: знаменитая модель устроила развратные танцы без белья

Известная откровенными публикациями фотомодель Ана Чери устроила многочисленным поклонникам настоящую встряску развратным танцем.
На своей странице в Instagram она опубликовала видео, на котором соблазнительно двигается под музыку без белья, натянув на голое тело сетку-боди с блестками, на плечи – черные крылья, а на голову – черный нимб (чтобы посмотреть ролик 18+, проскролльте до конца страницы).
"Темный ангел. Я почти уверена, что не надену это на Хэллоуин вне дома – но как мне одеться", – задалась она вопросом.
Ана Чери в откровенном наряде
Кадр из видео
Во время ролика модель стыдливо прикрывает одной рукой грудь, а вот "гордостью Ким Кардашьян" светит крупным планом. Стоит отметить, что и без того пышные формы Чери в этом образе кажутся еще объемнее.
Слишком откровенное видео лишило многочисленных фолловеров Аны дара речи. В комментариях писали, что она "горячая", восклицали – "о, Боже" и засыпали стикерами. Стоит отметить, что за обновлениями Аны Чери следит 12,3 млн поклонников.
Dark Angel 👼🏼✨🖤 @fashionnova AD I’m pretty sure I’m not gonna wear this out of the house on Halloween 😜 but what should I dress up as??? Comment below and it might be my next post! 🐰👻🤖👾👽😻 TAG A FRIEND!! #halloween #sexy #spooky #scary #angel #woah #booty #wow #dressup #fun #playmate #October
Другие откровенные кадры Аны Чери в купальниках и нижнем белье, которыми она постоянно балует фанатов
instagram/anacheri
instagram/anacheri
instagram/anacheri
instagram/anacheri
instagram/anacheri
instagram/anacheri
instagram/anacheri
instagram/anacheri
Как сообщал OBOZREVATEL, Ана Чери благодаря фактурной фигуре часто пробует новые модели купальников. На Багамах смуглая модель облачилась в нежно-розовый, из-за чего тоненькая полосочка ткани сильно контрастировала с кожей.
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