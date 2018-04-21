Американскую актрису арестовали за принуждение женщин к сексу

Американская актриса, получившая известность благодаря роли Хлои Салливан в телесериале "Тайны Смолвиля", 35-летняя Эллисон Мэк была арестована в Нью-Йорке.

Ее обвиняют в причастности к сексуальной эксплуатации женщин в организации Nxium, которая позиционировала себя как организатор семинаров по саморазвитию, передает "Медуза".

По мнению ФБР, внутри Nxium существовала тайная группа, члены которой шантажом принуждали женщин к сексу с лидером организации, 57-летним Китом Раньером, и к рабскому труду.

При этом правоохранители утверждают, что Мэк была одним из руководителей. Сама она отрицает причастность к этой организации.

По данным следствия, участники тайной группы называли себя "господами", а привлеченных ими женщин — "рабынями". Вступая в организацию, они должны были предоставить компромат на себя и своих близких.

Кроме того, СМИ утверждают, что им выжигали клеймо с инициалами Раньера.

Эллисон снималась в таких фильмах, как "Полицейская академия-6", "Мой самый невероятный год", "Частный случай", "Вряд ли это ангел" и в популярном фильме "Дорогая, мы себя уменьшили".

Как сообщал "Обозреватель", итальянская актриса Азия Ардженто, которая призналась, что ее изнасиловал голливудский продюсер Харви Вайнштейн, рассказала и о других случаях сексуального насилия.