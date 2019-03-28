Alyosha растопила сердца фанов трогательным фото с родителями

В последнее время посты на своих страницах в социальных сетях певица Alyosha посвящает преимущественно творчеству и концертной деятельности. Это и неудивительно: подходит к концу всеукраинский тур исполнительницы “Поруч”. Однако вчера в качестве приятного исключения Alyosha поделилась со своими фолловерами семейной фотографией в честь дня рождения своего отца.

“В 1959 році в цей день народився мій татусь :) Як швидко плине час… Та життя тільки починається! Безмежно кохаю тебе і матусю. З Днем Народження, татку! Будь здоровеньким та щасливеньким! Дякую за життя” — так подписала фото с родителями Alyosha.

Самым трогательным моментом в поздравлении стал ответный комментарий от отца певицы, Александра Кучера:

“Спасибо, Моя Доченька! Спасибо, Моё Солнышко, за Всё!! Люблю Тебя!!”.

Кстати, последний концерт тура “Поруч” состоится в родном городе Alyosha Запорожье. Исполнительница обещает сделать это выступление особенным.

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