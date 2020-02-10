За "быдло" и "жадную страну": российскую звезду решили наказать за критику Путина

Полиция начала доследственную проверку в отношении российской телеведущей Алены Водонаевой из-за публикации в ее Instagram относительно демографической ситуации в РФ, содержащую критику президента Владимира Путина.
Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.
"Водонаеву вызвали в отделение ГУ МВД РФ по Таганскому району Москвы. Полицию заинтересовала публикация об абортах и демографии, которую она опубликовала в Instagram. В отношении нее начали доследственную проверку",- сказал собеседник.
Алену Водонаеву вызвала полиция из-за критики Путина
По словам адвоката Водонаевой Екатерины Гордон, ее клиентку "вызвали в полицию для беседы".
"В отношении нее идет проверка по 282 статьи УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Подробности я узнаю завтра, когда Водонаеву допросят в полиции", – добавила адвокат.
Напомним, Водонаева раскритиковала ежегодное послание Путина, заявив, что не видит смысла, когда в бедных семьях "быдло" рожает детей. Россию звезда назвала "нищей и жадной страной".
Меня тут знатно бомбануло. Прочитала, что в Самарской области минздрав рекомендовал частным клиникам отказаться от проведения абортов. Так наши власти борются с вымиранием населения России, и виноваты в этом все, кроме заботливых политиков. "Государство вас не просило рожать", — говорила Ольга Гладских, которая единственная оказалась честна и права. К сожалению, мы живем в нищей и жадной стране, и если вы не уверены, что сможете обеспечить знаниями и медициной, пищей и одеждой себя и ребенка, то просто не надо рожать. Я не могу представить, как справляются семьи, в которых по два, три, четыре ребенка, а живут они на две среднестатистические зарплаты? А еще мне нравятся отговорки наших политиков: то демографическая яма у них была, то гей-пропаганда все испортила, а теперь появился еще одна причина вымирания россиян — закон о домашнем насилии. Но давайте не будем врать сами себе, истинная причина только в том, что мы живем в нищей стране с богатейшими ресурсами. Я больше не верю, что "завтра" будет лучше, хотя желаю для своей страны лучшего и очень люблю землю на которой я родилась. В России рожают либо богачи, либо необразованное быдло, в большинстве своем. Первые заботятся о том, чтобы было кому потратить их состояния в ближайшие века. А вторым не хватает ума и ответственности осознать, что воспитать ребенка в России — это не просто идти по накатанной и покупать кроме привычных сырков в "Пятерочке", баночку детского питания и подгузники. К сожалению, многие дети в России появляются не от жажды отцовства и материнства, а от банального желания потрахаться. Я презираю семьи, которые живут в нищите и рожают по три-четыре ребенка. Зачем? На что их растить? На сэкономленные деньги от льгот для многодетных семей? Или дожидаться пока какой - нибудь мэр не увидит сюжет о вашей тяжелой жизни в региональном ток-шоу, и не подарит вам квартиру в новостройке? Девочки, которые меня читают, судя по статистике моего профиля, вы и есть главный "материнский фонд" нашей страны. Так вот, не слушайте рекомендации ( карусель ➡️ )
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Водонаева назвала журналистов федеральных каналов РФ проститутками.
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