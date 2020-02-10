За "быдло" и "жадную страну": российскую звезду решили наказать за критику Путина

Полиция начала доследственную проверку в отношении российской телеведущей Алены Водонаевой из-за публикации в ее Instagram относительно демографической ситуации в РФ, содержащую критику президента Владимира Путина.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

"Водонаеву вызвали в отделение ГУ МВД РФ по Таганскому району Москвы. Полицию заинтересовала публикация об абортах и демографии, которую она опубликовала в Instagram. В отношении нее начали доследственную проверку",- сказал собеседник.

Алену Водонаеву вызвала полиция из-за критики Путина

По словам адвоката Водонаевой Екатерины Гордон, ее клиентку "вызвали в полицию для беседы".

"В отношении нее идет проверка по 282 статьи УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Подробности я узнаю завтра, когда Водонаеву допросят в полиции", – добавила адвокат.

Напомним, Водонаева раскритиковала ежегодное послание Путина, заявив, что не видит смысла, когда в бедных семьях "быдло" рожает детей. Россию звезда назвала "нищей и жадной страной".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Водонаева назвала журналистов федеральных каналов РФ проститутками.

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