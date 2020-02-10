Главная Новости
11 февраля • обновлено в 00:07
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Новости шоу-бизнеса

За "быдло" и "жадную страну": российскую звезду решили наказать за критику Путина

3.4т
Читать материал на украинском

Полиция начала доследственную проверку в отношении российской телеведущей Алены Водонаевой из-за публикации в ее Instagram относительно демографической ситуации в РФ, содержащую критику президента Владимира Путина.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

"Водонаеву вызвали в отделение ГУ МВД РФ по Таганскому району Москвы. Полицию заинтересовала публикация об абортах и демографии, которую она опубликовала в Instagram. В отношении нее начали доследственную проверку",- сказал собеседник.

Новости
"Хай хоть на собаках женятся": одиозный Охлобыстин "сцепился" с Водонаевой из-за рабов и абортов

Алену Водонаеву вызвала полиция из-за критики Путина

Алену Водонаеву вызвала полиция из-за критики Путина

По словам адвоката Водонаевой Екатерины Гордон, ее клиентку "вызвали в полицию для беседы".

"В отношении нее идет проверка по 282 статьи УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Подробности я узнаю завтра, когда Водонаеву допросят в полиции", – добавила адвокат.

Напомним, Водонаева раскритиковала ежегодное послание Путина, заявив, что не видит смысла, когда в бедных семьях "быдло" рожает детей. Россию звезда назвала "нищей и жадной страной".

Меня тут знатно бомбануло. Прочитала, что в Самарской области минздрав рекомендовал частным клиникам отказаться от проведения абортов. Так наши власти борются с вымиранием населения России, и виноваты в этом все, кроме заботливых политиков. "Государство вас не просило рожать", — говорила Ольга Гладских, которая единственная оказалась честна и права. К сожалению, мы живем в нищей и жадной стране, и если вы не уверены, что сможете обеспечить знаниями и медициной, пищей и одеждой себя и ребенка, то просто не надо рожать. Я не могу представить, как справляются семьи, в которых по два, три, четыре ребенка, а живут они на две среднестатистические зарплаты? А еще мне нравятся отговорки наших политиков: то демографическая яма у них была, то гей-пропаганда все испортила, а теперь появился еще одна причина вымирания россиян — закон о домашнем насилии. Но давайте не будем врать сами себе, истинная причина только в том, что мы живем в нищей стране с богатейшими ресурсами. Я больше не верю, что "завтра" будет лучше, хотя желаю для своей страны лучшего и очень люблю землю на которой я родилась. В России рожают либо богачи, либо необразованное быдло, в большинстве своем. Первые заботятся о том, чтобы было кому потратить их состояния в ближайшие века. А вторым не хватает ума и ответственности осознать, что воспитать ребенка в России — это не просто идти по накатанной и покупать кроме привычных сырков в "Пятерочке", баночку детского питания и подгузники. К сожалению, многие дети в России появляются не от жажды отцовства и материнства, а от банального желания потрахаться. Я презираю семьи, которые живут в нищите и рожают по три-четыре ребенка. Зачем? На что их растить? На сэкономленные деньги от льгот для многодетных семей? Или дожидаться пока какой - нибудь мэр не увидит сюжет о вашей тяжелой жизни в региональном ток-шоу, и не подарит вам квартиру в новостройке? Девочки, которые меня читают, судя по статистике моего профиля, вы и есть главный "материнский фонд" нашей страны. Так вот, не слушайте рекомендации ( карусель ➡️ )

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Водонаева назвала журналистов федеральных каналов РФ проститутками.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Владимир Путин Алена Водонаева
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
19
35
Смешно
5
Интересно
10
Печально
13
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги