Алена Делона срочно госпитализировали: что случилось

Известного французкого актера 83-летнего Алена Делона доставили в американский госпиталь Нейи-сюр-Сен в пригороде Парижа с подозрением на кровоизлияние в мозг.
Об этом сообщает Closer. Причиной госпитализации стали участившиеся мигрени.
В пятницу, 14 июня, актер поступил в больницу с подозрением на инсульт, однако, по словам его окружения, это было не более, чем обычное исследование. По данным СМИ, после осмотра врачей актера отпустили домой.
Ален Делон
jetsetter.ua
Ален Делон в молодости
StyleNews.ru
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алену Делону провели срочную операцию на бедренной артерии из-за сильных болей в спине и ноге.
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