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Алена Делона срочно госпитализировали: что случилось

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Известного французкого актера 83-летнего Алена Делона доставили в американский госпиталь Нейи-сюр-Сен в пригороде Парижа с подозрением на кровоизлияние в мозг.

Об этом сообщает Closer. Причиной госпитализации стали участившиеся мигрени.

В пятницу, 14 июня, актер поступил в больницу с подозрением на инсульт, однако, по словам его окружения, это было не более, чем обычное исследование. По данным СМИ, после осмотра врачей актера отпустили домой.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алену Делону провели срочную операцию на бедренной артерии из-за сильных болей в спине и ноге.

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Персона
Ален Делон
Место
Франция
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