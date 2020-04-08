Во Львове убит лидер "Лесик Band" Александр Дацюк: чем прославился музыкант

Музыкант Александр Дацюк, которого жестоко убил 7 апреля бездомный во Львове, собрал свою группу "Лесик Band" еще в 1990 году и стал известным благодаря фестивалям и гастролям для диаспоры.

Он родился 11 июня 1963 года во Львове. Окончил училище культуры по классу "дирижёр хора". Дацюк стал одним из учредителей Львовского рок-клуба.

Его песни имели популярность как в Украине, так за её пределами, особенно в эмиграционных кругах славянских народов. "Лесик" использовал легкий суржик, где были слышны польские, русские, английские словосочетания.

Дацюк в молодости rock.lviv.ua

В декабре 1991 года на студии известного львовского композитора и скрипача Олега Кульчицкого был записан первый альбом группы: "Кошмарный сон" вслед за ним, в марте 92-го на материале 80-х второй альбом: "Iнструкція".

Далее вышли альбомы: "Мудрий вуйцьо" (1992) и "П’юре" (1993). Популярность песен: "Горбатий", "Джулія", "Забава", "Колискова" (первая в хит-параде украинской службы радио в Париже), "Бразилія", "Випий за старого", "Кривавий блюз", "Раннє село".

В 1994—1995 годах "Лесик-Band" стал дипломантом фестиваля популярной музыки "Мелодія". На студии хоровой капеллы "Трембіта" записал альбом "Цирк на дроті" (1995).

В 1996 году Киевская национальная академия (НАК) выпустила CD альбомы: "Добра мадонна" и "Цирк на дроті".

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Знаковым для "Лесик Band" стал 2002 год, когда вышел в свет долгожданный новый альбом "Дев’ять бабиних приколів", а также к десятой годовщине творчества группы в подарок поклонникам, трилогия: "Коли гості в хаті", "Rock&Roll зі салом", "Блюз для фраєрів".

Последние пять лет "Лесик Band" как коллектив, работал больше по приглашениям организаторов шоу-программ, фестивалей. Часто группа выступала с творческими встречами в клубах и молодёжных организациях.

Дацюк же работал над новыми творческими проектами. Много записывал на студии, писал песни для детских эстрадных коллективов и молодых исполнителей.

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