Актер-скандалист из России устроил пьяный дебош в самолете: появились видео

В сети появилось видео из самолета Симферополь-Москва, на котором скандально известный российский артист Алексей Панин устроил пьяный дебош.

На опубликованных кадрах к актеру подходят сотрудники полиции и о чем-то с ним говорят. После этого Панин выходит из самолета.

"Из-за этого дебила задержали рейс на 2,5 часа. А это 500 человек, из которых процентов 20 маленькие дети, которые очень устали", — написали в комментарии под видео.

На втором видео Панина уже нет. Российские копы успокаивают пассажиров и просят их дать письменные показания против актера.

Как утверждают очевидцы, актер был очень пьян, ходил по салону и не слушал бортпроводников. С ним была дочь.

Отметим, что сам Панин называет себя любимым актером президента РФ Владимира Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, Панин выложил в сеть фото, на котором он изображен полностью голым.