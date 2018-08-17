Актер-скандалист из России устроил пьяный дебош в самолете: появились видео

В сети появилось видео из самолета Симферополь-Москва, на котором скандально известный российский артист Алексей Панин устроил пьяный дебош.
На опубликованных кадрах к актеру подходят сотрудники полиции и о чем-то с ним говорят. После этого Панин выходит из самолета.
"Из-за этого дебила задержали рейс на 2,5 часа. А это 500 человек, из которых процентов 20 маленькие дети, которые очень устали", — написали в комментарии под видео.
На втором видео Панина уже нет. Российские копы успокаивают пассажиров и просят их дать письменные показания против актера.
Как утверждают очевидцы, актер был очень пьян, ходил по салону и не слушал бортпроводников. С ним была дочь.
Отметим, что сам Панин называет себя любимым актером президента РФ Владимира Путина.
Как сообщал OBOZREVATEL, Панин выложил в сеть фото, на котором он изображен полностью голым.