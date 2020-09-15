YouTube создал аналог приложения TikTok: как он работает

Видеохостинг YouTube запустил новый сервис для создания коротких видеороликов YouTube Shorts, который работает по аналогии с самым популярным в мире приложением TikTok.

С помощью YouTube Shorts пользователи могут создавать 15-секундные ролики и дополнять их музыкальными и визуальными эффектами. Об этом говорится в блоге компании YouTube.

"Мы рады сообщить о создании YouTube Shorts – нового сервиса для коротких видеороликов прямо на платформе YouTube", – говорится в сообщении.

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Как работает сервис YouTube Shorts

Благодаря новому сервису можно будет снимать короткие ролики. Также программа позволяет самостоятельно монтировать видео, накладывать на них музыку и фильтры. Также доступна функция шеринга между пользователями.

Среди других функций:

многосегментная камера для объединения нескольких видеоклипов;

возможность записи с музыкой из большой библиотеки песен, которая будет продолжать расширяться;

регуляторы скорости, которые обеспечат гибкость для творчества в работе;

таймер и обратный отсчет для удобной записи без помощи рук.

Изначально новое приложение будет доступно в Индии, позже появится в США и Европе. Версия доступна на устройствах на базе Android, также идет процесс разработки приложения для iOS.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, компания Facebook представила свой аналог популярного приложения TikTok. Новый сервис для записи коротких видео получил название Reels.