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Ярмарка "Киевские Контракты" 2019: в столице пройдет фестиваль лучших украинских производителей

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Когда: 8-9 июня 2019 (с 9 -00 до 21-00)

Где: Контрактовая площадь, г.Киев

В давние времена Контрактовый рынок был не только местом покупки и продажи продуктов и товаров, но и местом заключения договоров об аренде, покупке имений, земли и тому подобное. Это было значимым событием для всех слоев населения. Ярмарка с каждым разом приобретала все большую популярность, не только пополняя городскую казну, но и принося доход местным производителям и предпринимателям.

Ярмарка "Киевские Контракты" 2019: в столице пройдет фестиваль лучших украинских производителей

Так и сегодня " Киевские Контракты " удачно сочетают историю и современность, народные традиции, культуру, колорит с бизнес-интересами украинских производителей.

Ярмарка "Киевские Контракты" 2019: в столице пройдет фестиваль лучших украинских производителей

Итак, чем же удивят нас "Киевские Контракты" в 2019 году?

С 8 по 9 июня 2019 на Большом Подольском ярмарке будут представлены следующие активности:

  • маркет – продовольственные и непродовольственные товары, эксклюзивные предложения от украинских производителей одежды, аксессуаров, декора и хендмейд-мастеров;

  • фуд-корт и гастрономия – вкусная продукция украинских хозяйств и питательные блюда от кулинарных шеф-мастеров;

  • арт-сцена - выступления музыкальных коллективов, литературные чтения, театральные перформансы

  • детские развлечения - интересные мастер-классы, аттракционы и веселые активности для детей

Ярмарка "Киевские Контракты" 2019: в столице пройдет фестиваль лучших украинских производителей

А самое главное, что сама ярмарка "Киевские Контракты" - это удачная попытка возродить украинский дух и это одно из самых массовых действ по всей Украине.

Ярмарка "Киевские Контракты" 2019: в столице пройдет фестиваль лучших украинских производителей

Пройдя через времена, "Киевские Контракты" сегодня уверенно смотрят в будущее.

Ярмарка "Киевские Контракты" 2019: в столице пройдет фестиваль лучших украинских производителей

Ярмарка "Киевские Контракты" 2019: в столице пройдет фестиваль лучших украинских производителей

Сайт мероприятия: https://kyivcontracts.market/events/velikij-podilskij-yarmarok-kiyivski-kontrakti/

Страница в Facebook: https://www.facebook.com/KyivContracts/

Событие в Facebook: https://www.facebook.com/events/448008079272361/

Как это было в мае 2018:

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