Впервые в Украине уникальное соревнование по уличным танцамRed Bull Dance Your Style

Разнообразные стили уличного танца, непредсказуемые мелодии, индивидуальность, зрители и публика – главные судьи, и только один мировой победитель - соревнование Red Bull Dance Your Style приходит в Украину!

В прошлом году конкурс Red Bull Dance Your Style явил миру совершенно новую концепцию соревнований по уличным танцам. В этом году уникальный турнир, который испытывает навыки импровизации, готов достичь нового уровня!

В Украине соревнование началось из Одессы, где на прошлой неделе 16 танцоров разных стилей приняли участие в первом отборочном турнире. До финального батла отбора дошли NIKKY POP и Hmel _Mad_State. Голосование публики было неоднозначным, но в итоге победа таки досталась Hmel _Mad_State, который и продолжит борьбу 22 сентября на Национальном финале.

Уже в эту субботу, 17 августа, соревнование продолжится вторым отборочным турниром в Киеве:

Киев, 17 августа (суббота) в 16:00 танцевальное шоу Red Bull Dance Your Style состоится в рамках "Рэп Шмеп Йо Кураж Базар" на ВДНХ, 19-ый павильон (пр. Глушкова, 1). Вход свободный.

На киевском отборе будут соревноваться 16 танцоров разных стилей, таких как house dance, hip hop, dancehall, vogue, popping, waaking, breaking, experimental, krump и другие:

Nickelodeon, Armo, Pristash, Kim, Darina Maltseva, Kate Luzan, Dash, Kajan, Ponka, Anatoliy Sachivko, bboy Easy Den, Miss N, Prokop, Diana Kolesnik, и еще два участника будут определены на месте. Кто станет победителем решит публика!

Red Bull Dance Your Style - это прежде всего свобода самовыражения для танцоров. Они могут показать все, что умеют, и выразить свою личность в танцевальных поединках один на один. Это развлечение, непринужденное и непредсказуемое, здесь нет давления жюри - ведь победитель определяется мгновенным голосованием присутствующих зрителей. Здесь нет продуманной заранее хореографии - танцоры должны захватить и поразить аудиторию, быстро приспосабливая выбранный стиль к неожиданному музыкальному плейлисту, от последних мировых хитов до древней классики. Тот, кто покажет самые крутые па во взаимодействии с ритмом, текстом и инструментальным сопровождением, и сумеет поразить толпу и получить ее голоса, станет коронованным победителем!

В Украине отборочные турниры начались с Одессе (11 августа), и продолжаться в Киеве (17 августа), Харькове (30 августа) и Днепре (14 сентября). В каждом городе для участия в соревновании организаторы выбирают 16 лучших танцовщиков и танцовщиц - разных стилей уличного танца, - которые и будут испытывать свои умения и импровизацию перед восторженной публикой. В Киеве и Харькове все желающие также смогут попасть в число участников - в этих городах будет разыграно по два места, непосредственно во время соревнования этих счастливчиков определит жюри во главе с главным судьей проекта Максимом Оробцом a.k.a. Maximus.

С помощью зрителей в каждом отборе будет определен один финалист, всего четыре, которые продолжат свою борьбу 22 сентября на Национальном Финале в Киеве. Еще 7 участников национального финала будут приглашены главным судьей. А 12-е место в Национальном финале разыграют с помощью Wildcard - жюри выберет лучшего танцовщика или танцовщицу среди присутствующих на событии.

Максим Оробец a . k . a . Maximus .

Главный организатор и основатель Explosion Battle , Ukrainian Underground Camp , Max Dance , участник Juste Debout World Final по хип-хопу (Париж), судья международного класса, ведущий украинский лектор по обучению хип-хоп педагогов, победитель и финалист более 300 международных и всеукраинских батлов по хип-хопу, хаусу, брейк-дансу, all styles , лучший хореограф по версии телеканала ИНТЕР 2012. Участник ТВ шоу "Танцуют Все", "Майданс 1", "Украина имеет талант," Майданс 3 "

Главное соревнование – Национальный Финал - и определение единственного победителя, который будет представлять Украину на Мировом Финале в Париже, состоится 22 сентября в Киеве, и соберет 20 лучших танцоров и танцовщиц со всей страны.

После проведения более 60 событий в более чем 30 странах по всему миру, глобальное соревнование по уличному танцу соберет вместе только самые выдающиеся таланты для борьбы на первом Мировом финале. Большой решающий турнир состоится 12 октября в Мекке европейского уличного танца, городе искусства, вечерних огней и любви - Париже. Сценой этого выдающегося соревнования лучших в уличном танце станет жемчужина французской истории, известный во всем мире культовый квартал La Grande Halle de la Villette.

Париж – это всегда хорошая идея, а как насчет судейства на международном фестивале уличного танца на один вечер? Запланируйте уже путешествие в Париж, чтобы принять участие в выборе первого за все время чемпиона мира в конкурсе Red Bull Dance Your Style!

Кто рулит на танцполе? Решаешь ТЫ!

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