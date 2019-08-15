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Впервые в Украине уникальное соревнование по уличным танцамRed Bull Dance Your Style

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Разнообразные стили уличного танца, непредсказуемые мелодии, индивидуальность, зрители и публика – главные судьи, и только один мировой победитель - соревнование Red Bull Dance Your Style приходит в Украину!

Впервые в Украине уникальное соревнование по уличным танцамRed Bull Dance Your Style

В прошлом году конкурс Red Bull Dance Your Style явил миру совершенно новую концепцию соревнований по уличным танцам. В этом году уникальный турнир, который испытывает навыки импровизации, готов достичь нового уровня!

Впервые в Украине уникальное соревнование по уличным танцамRed Bull Dance Your Style

В Украине соревнование началось из Одессы, где на прошлой неделе 16 танцоров разных стилей приняли участие в первом отборочном турнире. До финального батла отбора дошли NIKKY POP и Hmel _Mad_State. Голосование публики было неоднозначным, но в итоге победа таки досталась Hmel _Mad_State, который и продолжит борьбу 22 сентября на Национальном финале.

Уже в эту субботу, 17 августа, соревнование продолжится вторым отборочным турниром в Киеве:

Киев, 17 августа (суббота) в 16:00 танцевальное шоу Red Bull Dance Your Style состоится в рамках "Рэп Шмеп Йо Кураж Базар" на ВДНХ, 19-ый павильон (пр. Глушкова, 1). Вход свободный.

Впервые в Украине уникальное соревнование по уличным танцамRed Bull Dance Your Style

На киевском отборе будут соревноваться 16 танцоров разных стилей, таких как house dance, hip hop, dancehall, vogue, popping, waaking, breaking, experimental, krump и другие:

Nickelodeon, Armo, Pristash, Kim, Darina Maltseva, Kate Luzan, Dash, Kajan, Ponka, Anatoliy Sachivko, bboy Easy Den, Miss N, Prokop, Diana Kolesnik, и еще два участника будут определены на месте. Кто станет победителем решит публика!

Впервые в Украине уникальное соревнование по уличным танцамRed Bull Dance Your Style

Red Bull Dance Your Style - это прежде всего свобода самовыражения для танцоров. Они могут показать все, что умеют, и выразить свою личность в танцевальных поединках один на один. Это развлечение, непринужденное и непредсказуемое, здесь нет давления жюри - ведь победитель определяется мгновенным голосованием присутствующих зрителей. Здесь нет продуманной заранее хореографии - танцоры должны захватить и поразить аудиторию, быстро приспосабливая выбранный стиль к неожиданному музыкальному плейлисту, от последних мировых хитов до древней классики. Тот, кто покажет самые крутые па во взаимодействии с ритмом, текстом и инструментальным сопровождением, и сумеет поразить толпу и получить ее голоса, станет коронованным победителем!

В Украине отборочные турниры начались с Одессе (11 августа), и продолжаться в Киеве (17 августа), Харькове (30 августа) и Днепре (14 сентября). В каждом городе для участия в соревновании организаторы выбирают 16 лучших танцовщиков и танцовщиц - разных стилей уличного танца, - которые и будут испытывать свои умения и импровизацию перед восторженной публикой. В Киеве и Харькове все желающие также смогут попасть в число участников - в этих городах будет разыграно по два места, непосредственно во время соревнования этих счастливчиков определит жюри во главе с главным судьей проекта Максимом Оробцом a.k.a. Maximus.

С помощью зрителей в каждом отборе будет определен один финалист, всего четыре, которые продолжат свою борьбу 22 сентября на Национальном Финале в Киеве. Еще 7 участников национального финала будут приглашены главным судьей. А 12-е место в Национальном финале разыграют с помощью Wildcard - жюри выберет лучшего танцовщика или танцовщицу среди присутствующих на событии.

Максим Оробец a . k . a . Maximus .

Главный организатор и основатель Explosion Battle , Ukrainian Underground Camp , Max Dance , участник Juste Debout World Final по хип-хопу (Париж), судья международного класса, ведущий украинский лектор по обучению хип-хоп педагогов, победитель и финалист более 300 международных и всеукраинских батлов по хип-хопу, хаусу, брейк-дансу, all styles , лучший хореограф по версии телеканала ИНТЕР 2012. Участник ТВ шоу "Танцуют Все", "Майданс 1", "Украина имеет талант," Майданс 3 "

Главное соревнование – Национальный Финал - и определение единственного победителя, который будет представлять Украину на Мировом Финале в Париже, состоится 22 сентября в Киеве, и соберет 20 лучших танцоров и танцовщиц со всей страны.

После проведения более 60 событий в более чем 30 странах по всему миру, глобальное соревнование по уличному танцу соберет вместе только самые выдающиеся таланты для борьбы на первом Мировом финале. Большой решающий турнир состоится 12 октября в Мекке европейского уличного танца, городе искусства, вечерних огней и любви - Париже. Сценой этого выдающегося соревнования лучших в уличном танце станет жемчужина французской истории, известный во всем мире культовый квартал La Grande Halle de la Villette.

Париж – это всегда хорошая идея, а как насчет судейства на международном фестивале уличного танца на один вечер? Запланируйте уже путешествие в Париж, чтобы принять участие в выборе первого за все время чемпиона мира в конкурсе Red Bull Dance Your Style!

Кто рулит на танцполе? Решаешь ТЫ!

Детали на сайте: https://win.gs/2YDSQI3

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