Воины света зажгут под Киевом

16 и 17 марта Древний Киев Княжества Киевская Русь ("Парк Киевская Русь") приглашает на новую шоу-программу "Воины света". Посетителей ждут конно-трюковые выступления и зрелищные постановки, славянские забавы, зажигательные хороводы, веселые и познавательные игры и конкурсы. А еще: катание на породистых лошадях, вкуснейшие блюда с костра и горячие напитки, мастер-классы, канатный спуск, музеи и экспозиции. И все это в настоящем, живом средневековом городе.

Войдя в ворота Княжества, гости совершат путешествие во времени на тысячу лет назад во времена Киевской Руси. Ведь в "Парке Киевская Русь" на основе знаний современной науки в полном масштабе воссоздается Киев V-ХІІІ веков, а также воссоздается атмосфера и дух исторического сердца нашей Родины.

Только здесь гости Древнего Киева увидят шедевры средневекового деревянного зодчества. Среди них "Заборола" - самое длинное реконструированное оборонительное сооружение, не имеющее аналогов во всем мире. А также воссозданные на основе археологических раскопок Михайловские ворота (высотой 21 метр), княжеские терема и трибуны, сторожевые башни, усадьбы киевлян X-XIІ веков и многое другое.

Для посетителей открыт музей средневекового зодчества, исторического костюма, старинных музыкальных инструментов, а также экспозиции осадной техники, средневекового кораблестроения и даже средневековая пыточная.

Здесь воссоздан первый христианский храм, построенный в Киеве после крещения Руси – уникальная деревянная Васильевская церковь X века. Это действующий храм, и все гости могут зайти в него и не просто увидеть в каких храмах молились наши предки, но и самим поставить в нем свечу за здоровье родных и близких. В этом уникальном храме можно организовать венчание, крестины, а на Пасху будут рады видеть гостей Древнего Киева на торжественной службе, после которой можно будет освятить пасхальные корзинки.

Кроме впечатляющей архитектуры гостей ждет близкое знакомство с уникальными лошадьми редких исторических пород, собранных со всего мира в Княжеской конюшне. Некоторых в Украине больше нигде не встретить, ведь они были завезены в нашу страну в единственном экземпляре.

Все лошади прошли курс дрессировки, чтобы с успехом участвовать в конно-трюковых шоу как в Украине, так и за ее пределами. Каждый гость может подойти к этим прекрасным созданиям, погладить их, сфотографироваться и покататься верхом или в экипаже.

Но кроме шедевров средневековой архитектуры и неповторимой атмосферы Киевской Руси гостей ждет и яркая развлекательная программа. Откроет ее парад княжеских флагов, а Боярыня Весна зачарует дорогих гостей своими песнями, которые исполнит вживую. После колоритной фотосессии с Князем и жителями Древнего Киева гостей пригласят в зажигательные славянские хороводы. Только в Княжестве посетители увидят древние обряды с огнем и даже смогут принять участие в них.

Кроме этого гостей ждут зрелищные конные шоу Воинов света, в котором главные роли исполнят прекрасные лошади из Княжеской конюшни. Конечно, в тесном тандеме с опытными каскадерами – актерами конно-тюкового театра Древнего Киева. Эти уникальные лошади поразят гостей не только своей благородной красотой, но и грациозностью, и безупречным исполнением трюков. Также зрителей порадует и конное шоу "Княжеская охота", во время которого воины удивят всех виртуозным владением средневековым оружием.

Гости Княжества будут не просто зрителями, но и смогут принять участие в интерактивных театрализованных постановках на древнеславянскую тематику, в веселых и познавательных икрах, конкурсах, флеш-мобах и мастер-классах.

В Древнем Киеве посетители почувствуют себя полноправными жителями средневекового города. Здесь можно пройтись по древним улочкам, зайти в сувенирную лавку и выбрать на память оригинальный сувенир ручной работы. А потом можно зайти в Княжескую костюмерную, примерить костюмы времен Киевской Руси и устроить фотосессию в них. А затем – пострелять из лука в средневековом тире и отчеканить монету "на счастье". Для любителей экстрима есть канатный спуск "Полетайло" с маршрутами разной сложности и скоростная горка "Змей Горыныч". А для детей – яркий и безопасный куб-лабиринт "Мышеловка".

Согреться и отведать вкуснейших блюд и напитков, приготовленных княжескими поварами на открытом огне, можно в теплой уютной Княжеской корчме и в Питейной "25 рун". Кто захочет продлить путешествие в средневековье еще на день, может остаться на ночь в доме гостиничного типа "4 комнаты" или в хостеле, предварительно забронировав места.

Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется в 13:30.

Цена билета: полный билет для взрослого – 170 грн., для пенсионеров и студентов – 150 грн., для детей школьного возраста – 60 грн., для дошкольников – бесплатно.

Древний Киев в Княжестве Киевская Русь расположен в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов.

Курсируют маршрутки из Киева от станции метро "Выдубичи".

Подробная информация на сайте www.parkkyivrus.com

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