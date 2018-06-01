Куда пойти в Киеве в эти выходные: топ 5 мероприятий

Фестивальный сезон в столице и по всей стране давно начался - интересные события происходят на каждом шагу практически ежедневно. Куда пойти в дни наибольшей концентрации ярких ивентов, читайте в подборке от ufest.in.ua и obozrevatel.com.

Фестиваль вина "KYIV WINE 2018"

Мало где можно встретить сразу 77 виноделов со всего мира. Более того, такое количество мастеров винодельческого дела впервые соберутся вместе именно в Украине. 500 видов вина: какое из них дегустировать дело только вашего выбора, ведь 2 июня все дегустации включены в стоимость билета. Кроме того, посетителей фестиваля ожидает новый формат Food Market - 25 лучших ресторанов Киева представят свои новые, моно- продуктовые меню.

Когда: 2-3 июня 2018

Где: Киев, ул. Межигорская, 82, территория бывшего завода "Тетра Пак"

Сколько: 650-850 грн.

Выставка пионов в НБС им Н. Н. Гришко

Ах, этот замечательный период, когда ароматы пионов наполняют воздух. Кажется, его можно вдыхать постоянно, как и любоваться пышными цветами. Не теряйте возможности получить истинное удовольствие от ярких и редких сортов этого растения. В выходные в Национальном ботаническом саду пройдет Всеукраинская выставка пионов. Можно будет узнать немало интересного о разнообразии видов, получить профессиональные советы по подбору сортов для своего сада, сравнить с декоративностью выставлены сорта.

Когда: 1-3 июня, в 19:00.

Где: Киев, ул. Тимирязевская, 1 Национальный ботанический сад имени Н. Н. Гришко (помещение 6-го лабораторного корпуса, у большой купольной оранжереи.)

Сколько: 20-50 грн.

Beermaster Day 2018

Для поклонников хмельного напитка тоже есть хорошие новости в эти выходные. В Галерее Д12 на Десятинной их будут ждать 200 сортов пива от 35-ти пивоварен из 10-ти стран! Трудно представить, но среди этого многообразия будут представлены более 75 новых сортов бельгийского, американского, бутылочного, бочкового, выдержанного и еще недавно охмеленного пива. Вниманию гостей праздника будут представлены разнообразные лекции и дегустации, а также новые категории напитков, среди которых сидр и безалкогольное пиво.

Когда: 1-2 июня

Где: Киев, ул. Десятинная, 12 Галерея Д12

Сколько: 200-250 грн.

Kyiv BALL 2018

Удивительное действо развернется на Контрактовой площади уже сегодня - крупнейший дансинг Украины под открытым небом. Можно будет найти себе пару и попробовать овладеть простыми танцевальными композициями. Кроме того, в рамках Киевского бала состоится несколько флешмобов, а также будет установлен рекорд по вальсу. Гостей праздника ждут мастер-классы известных хореографов, живая музыка, звездные исполнители и замечательное послевкусие танцевального отдыха.

Когда: 1 июня, 11:00 2 июня, 13:00.

Где: Киев, Контрактовая площадь.

Сколько: бесплатно.

Фестиваль "Дача в городе"

Яркая летняя событие - отличный способ отдохнуть всей семьей на свежем воздухе. Вас ждет веселая развлекательная программа, катание на гиробордах и сигвеях, творческие мастер-классы, игры и интерактивы. В перерыве между активностями можно будет перехватить вкусненького в фудзоне и сделать интересные фото в фотозоне.

Когда: 3 июня

Где: Киев, ул. Тираспольская, 60

Сколько: бесплатно.