В Украине запустили Spotify: что это и как пользоваться

В Украине 15 июля официально запустился известный шведский сервис для прослушивания музыки Spotify. Приложение позволяет слушать музыку не только на мобильном устройстве, но и на компьютерах, управляя им при помощи смартфона или наоборот.

OBOZREVATEL рассказывает о популярной во всем мире платформы для прослушивания музыки и как пользоваться услугами Spotify.

Что такое Spotify

Spotify был создан в 2006 году шведскими предпринимателями-миллионерами Даниэлем Эком и Мартином Лорентсоном. До этого Лорентсон владел платформой цифрового маркетинга Tradedoubler, а Эк создавал, продвигал и выгодно продавал доткомы.

Что такое Spotify Рixabay

Сервис Spotify запустился в октябре 2008 года в восьми европейских странах. Платная подписка стоила тогда 4,99 евро в месяц и позволяла слушать музыку без ограничений. Бесплатный аккаунт ограничивал время прослушивания музыки 10 часами в месяц и транслировал рекламу между треками (впоследствии ограничение по времени убрали и добавили студенческий и семейный тарифы).

Спустя год сервис набрал первый миллион подписчиков, спустя три – запустился в США. Также Spotify побудил крупные корпорации по всему миру тоже заняться музыкальными стримингами (Google Play появился в 2011 году, "Яндекс.Музыка" – в 2013 году, Apple Music – в 2015 году).

Несмотря на конкуренцию со стороны крупных компаний, на текущий момент Spotify остается главным стриминговым сервисом в мире. По состоянию на первый квартал 2020 года шведская платформа контролирует 32% рынка. Ближайшие конкуренты Spotify – Apple Music (18%) и Amazon Music (14%).

Как работает Spotify

В мобильном приложении и в десктоп-версии Spotify есть три раздела: главная страница, поиск и медиатека.

Как пользоваться Spotify Рixabay

При запуске приложения открывается главная страница, на которой есть несколько вкладок: недавние прослушивания, персональные подборки (все, что пользователь слушает на повторе сейчас или за последний месяц, год и т.д), кураторские подборки от самого Spotify, любимые треки и альбомы, плейлисты с новинками, подкасты и несколько вкладок рекомендаций, подобранных алгоритмами сервиса на основе вкусов слушателя.

Среди очевидных преимуществ – многообразие плейлистов на все случаи жизни и обстоятельный подход к персональным рекомендациям. Например, существуют подборки "Мой микс дня", которые разделены по популярным жанрам у конкретного пользователя.

В разделе "Главное" есть кнопка с настройками: там можно настроить качество музыки, эквалайзер, установить порог громкости, подключить гугл-карты (важный бонус для автомобилистов) и продлить подписку. Также есть возможность подписаться на других пользователей и смотреть, что они слушают в данный момент.

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