В Октябрьском дворце сыграют волшебную музыку из волшебного кино

25 марта состоится знаковое событие для Svitlo Concert. Оркестр "Виртуозы Киева" снова сыграет первую программу из серии "Волшебная музыка из волшебного кино". Именно эта программа стала особенно любимой и посещаемой среди киевской публики.

Программа состоит из саундтреков к фильмам, которые мы так любим и хотим слушать вновь и вновь. В исполнении оркестра "Виртуозы Киева" прозвучат композиции из таких фильмов: "Полночь в Париже", "Амели", "Вечное сияние чистого разума", "Влюбись в меня, если осмелишься", "Господин Никто", "В погоне за счастьем", "Сладкий ноябрь", "Форест Гамп" и многих других. По славной традиции каждая композиция будет сопровождаться короткими рассказами о фильмах, композициях и их создателях.

Подарите себе и близким чудесный вечер и путешествие в мир, где главное место занимает волшебная музыка!

Подробности и билеты: https://svitloconcert.com/events/magic/