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В Октябрьском дворце сыграют волшебную музыку из волшебного кино

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25 марта состоится знаковое событие для Svitlo Concert. Оркестр "Виртуозы Киева" снова сыграет первую программу из серии "Волшебная музыка из волшебного кино". Именно эта программа стала особенно любимой и посещаемой среди киевской публики.

Программа состоит из саундтреков к фильмам, которые мы так любим и хотим слушать вновь и вновь. В исполнении оркестра "Виртуозы Киева" прозвучат композиции из таких фильмов: "Полночь в Париже", "Амели", "Вечное сияние чистого разума", "Влюбись в меня, если осмелишься", "Господин Никто", "В погоне за счастьем", "Сладкий ноябрь", "Форест Гамп" и многих других. По славной традиции каждая композиция будет сопровождаться короткими рассказами о фильмах, композициях и их создателях.

Подарите себе и близким чудесный вечер и путешествие в мир, где главное место занимает волшебная музыка!

Подробности и билеты: https://svitloconcert.com/events/magic/

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