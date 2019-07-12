В Национальной оперетте состоялась премьера трагикомедии "Разговор, которого не было"

Национальная оперетта Украины снова удивила своих зрителей: 26 и 27 июня здесь – на "Сцене 77" под крышей Театра - сыграли трагикомедию "Разговор, которого не было" по пьесе Родиона Белецкого.

Фото: Оксана Лазепко, Анатолий Федорцив

Фото: Оксана Лазепко, Анатолий Федорцив

Коммерческий директор театра, с. п. к. Украины Оксана Когут представила прессе творческую группу спектакля, рассказала о новостях Театра и пригласила гостей на просмотр постановки на "С цену 77", к которой ведут ровно 99 ступенек.

Фото: Оксана Лазепко, Анатолий Федорцив

Фото: Оксана Лазепко, Анатолий Федорцив

Режиссер спектакля Игорь Николаев посвятил постановку университетскому товарищу Александру Терехову, чья жизнь оборвалась преждевременно. Острые социальные проблемы, тем не менее, стали не столько темой для постановки, сколько важным поводом для размышлений о многогранности и щедрости жизни.

Фото: Оксана Лазепко, Анатолий Федорцив

Фото: Оксана Лазепко, Анатолий Федорцив

И хотя красной нитью этого театрального рассказа действительно трагедия, на самом деле спектакль раскрывает радость и полноту жизни.

Об этом свидетельствует одна из финальных реплик героя по имени Игорь: "Время еще есть! ..!

Фото: Оксана Лазепко, Анатолий Федорцив

Эмоционально и искренне разыгрывают артисты Национальной оперетты Украины Валентин Котенко (Герой) и Максим Булгаков (Игорь) события из жизни двух друзей. Сцены юношеских лет, детства, совместных путешествий динамично сменяют друг друга: исполнители быстро перевоплощаются в разнообразные образы, создают единую простую и немного сентиментальную историю двух товарищей.

Фото: Оксана Лазепко, Анатолий Федорцив

Почему Героя так смущает то, что находится там, в потустороннем? .. Почему Игорь стремится вспомнить как можно больше историй из прошлого? Белую больничную койку, которая находится в центре сцены – повод к этому разговору, а ее смысл – продление жизни.

Фото: Оксана Лазепко, Анатолий Федорцив

Содержательно, откровенно, честно о социально-важных аспектах настоящего в спектакле Игоря Николаева "Разговор, которого не было".

Присоединяйтесь к разговору!

По материалам пресс-центра НАТО

Когда снова: 13 сентября

Где: Национальная оперетта Украины (г. Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3, ст. Метро "Олимпийская").

"Сцена 77". Начало в 19:00

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