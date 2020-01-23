На сцене 6 покажут "Мой Орфей. Жан Кокто"

"Мой Орфей. Жан Кокто"

Постановка от молодого театра современного танца" n''Era Dance Company ".

Этот спектакль посвящен грандиозной личности первой половины ХХ века, законодателю стиля для всей Европы, выдающемуся французскому кинорежиссеру, художнику и литератору Жану Кокто.

Близкими друзьями Жана Кокто были удивительные личности того времени: Сергей Дягилев, Эрик Сати, Коко Шанель, Эдит Пиаф и Пабло Пикассо.

Мы расскажем историю о чувственном мире современного Орфея и его путешествии. Но это другая легенда.

Я хочу понять творческую философию гениального художника Жана Кокто. Спектакль пытается найти ответ на вопрос, который беспокоил всю жизнь великого мастера: "Кто такой поэт?"

Зритель сможет узнать историю о жизни, исканиях и переживаниях великого мастера, рассказанную языком тела и жеста. Сможет прочувствовать судьбу поэта, который стремится к созиданию, стремится найти нить, ведущую к полному абсолюту с другой стороны осознавая непостижимость этой цели. Его жизнь - постоянный диалог с самим собою. Диалог здесь и там - за пределами реальности, в его мире фантазий и иллюзий.

Хореограф-постановщик: Владислав Детюченко

Сценография, костюмы: Катерина Маньковская

Композитор: Иван Гаркуша

Продюссер: Максим Добролюбов

Где: Сцена 6

Когда: 13 февраля

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