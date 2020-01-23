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23 января • обновлено в 12:18
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На сцене 6 покажут "Мой Орфей. Жан Кокто"

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"Мой Орфей. Жан Кокто"

Постановка от молодого театра современного танца" n''Era Dance Company ".

На сцене 6 покажут "Мой Орфей. Жан Кокто"

Этот спектакль посвящен грандиозной личности первой половины ХХ века, законодателю стиля для всей Европы, выдающемуся французскому кинорежиссеру, художнику и литератору Жану Кокто.

Близкими друзьями Жана Кокто были удивительные личности того времени: Сергей Дягилев, Эрик Сати, Коко Шанель, Эдит Пиаф и Пабло Пикассо.

На сцене 6 покажут "Мой Орфей. Жан Кокто"

Мы расскажем историю о чувственном мире современного Орфея и его путешествии. Но это другая легенда.

Я хочу понять творческую философию гениального художника Жана Кокто. Спектакль пытается найти ответ на вопрос, который беспокоил всю жизнь великого мастера: "Кто такой поэт?"

На сцене 6 покажут "Мой Орфей. Жан Кокто"

Зритель сможет узнать историю о жизни, исканиях и переживаниях великого мастера, рассказанную языком тела и жеста. Сможет прочувствовать судьбу поэта, который стремится к созиданию, стремится найти нить, ведущую к полному абсолюту с другой стороны осознавая непостижимость этой цели. Его жизнь - постоянный диалог с самим собою. Диалог здесь и там - за пределами реальности, в его мире фантазий и иллюзий.

На сцене 6 покажут "Мой Орфей. Жан Кокто"

Хореограф-постановщик: Владислав Детюченко

Сценография, костюмы: Катерина Маньковская

Композитор: Иван Гаркуша

Продюссер: Максим Добролюбов

Где: Сцена 6

Когда: 13 февраля

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