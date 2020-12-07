В Киеве состоялся "Фестиваль драматургии любви и бобра". Фото

София Ковнир Афиша 16:33, 7.12.2020 Обновлено: 16:48, 7.12.2020

В Киеве с 1 по 3 декабря прошел "Фестиваль драматургии любви и бобра". Его самостоятельно организовали авторы пьес и объединение "Современная драматургия UA".

На фестивале прозвучали читки 12 пьес. К нему присоединились режиссеры и актеры киевских театров, которые за несколько недель проработали тексты и подготовили сценические чтения, сообщает пресс-служба проекта.

Так, в фестивале приняли участие известные режиссеры Антон Романов, Анна Горянская, Игорь Матиев, Валерия Космидайло, Яна Бессмертная. Также на сцене можно было увидеть таких звездных актеров как Роман Ясиновский, Дмитрий Олейник и Андрей Полищук.

В Киеве прошел "Фестиваль драматургии любви и бобра"
Пресс-служба фестиваля

В пресс-службе отметили, что "Фестивалю драматургии любви и бобра" удалось стать событием театральной жизни – зрительные залы были заполнены, насколько позволял карантин.

Кроме того, на читку пришло много известных личностей – среди них драматург и режиссер Наталья Ворожбит и кинопродюсер Дмитрий Минзянов.

Главная цель фестиваля – показать, что в Украине интересная драматургия
Пресс-служба фестиваля

Организаторы фестиваля Елена Лягушонкова и Екатерина Пенькова сообщили, главная цель фестиваля – это показать, что в Украине существует актуальная живая и интересная драматургия.

Также теперь в планах сделать серию чтений в других городах Украины. По словам организаторов, некоторые украинские театры уже проявили интерес к этому проекту. А тем временем драматурги начали искать ресурсы для проведения "Фестиваля драматургии любви и бобра" в следующем году.

Зрительные залы были заполнены, насколько позволял карантин
Пресс-служба фестиваля
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