В Киеве пройдет выставка "Lightcatchers" Кароля Феликса

С 16 апреля по 5 мая в центре современного искусства "Белый Свет" пройдет выставка победителя Триеннале Малых Форм Графики "Intaglio" словацкого художника Кароля Феликса.

В прошлом году украинские зрители уже видели работы этого выдающегося творца – на международном конкурсе "Intaglio" его тонкие, насыщенные цветом, загадочные печатные миниатюры принесли Каролю Феликсу победу. Сейчас же художник представит в Киеве другие работы в техниках глубокой печати, цифровую графику, а также почтовые марки и экслибрисы.

Название выставки можно перевести как "Ловцы Света". Свет всегда интересовал Кароля Феликса как важная часть реальности, символ жизни и положительная энергия. Его работы в различных техниках печати стали результатом размышлений о природе и тайне света.

В мировоззрении художника таинственное и недоступное для рационального анализа является неотъемлемой и впечатляющей частью всего визуального искусства. Произведения Кароля Феликса – метафорические, ярко сияющие, четкие и выверенные и одновременно плавные и психоделические. В них видится полет сознания к другим мирам и встреча странствующей души с потусторонними сущностями.

Кароль Феликс занимается живописью, графикой, инсталляциями, иллюстрацией, дизайном почтовых марок и скульптурой. Живет и работает в Нитре (Словакия). Является членом Союза изобразительных искусств Словакии, Союза художников-графиков, G-Point Group, Ассоциации чешских художников Холлара и Союза N'89. Кароль Феликс принял участие в полутораста коллективных выставках и конкурсах визуального искусства, завоевал более 30 наград и провел более 60 индивидуальных выставок.

Відкриття виставки відбудеться 16 квітня о 19:00

Експозиція триватиме до 5 травня

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Розклад роботи галереї:

Вт-нд – 11:00-19:00; пн – вихідний. Вхід вільний.

Центр сучасного мистецтва "Білий Світ"

(Київ, вул. Пушкінська, 21а, www.whiteworld.net )

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