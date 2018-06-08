В Киеве покажут новый взгляд на пьесу Леси Украинки

В столичном театре имени Ивана Франко 9 июня покажут современное прочтение классического сюжета пьесы Леси Украинки "Лесная песня". Это будет версия известного украинского режиссера Романа Козака в исполнении актеров театра им. Щепкина. В центре действия — потеря связи человека с природой, которая приводит к катастрофическим последствиям для всего живого. Одна из идей постановки - в лесу нет ничего немого. И когда человек перестает видеть живое в окружающей его природе, грядет необратимая беда, катастрофа.

Человеческое эго вступает в конфликт с природной стихией. Страстно желая стать "венцом творения", человек идет на обман и разрывает связь с миром живого… Это – путь к самоуничтожению. Посланцем из другого времени, несущим важную миссию, является Леший (дядя Лев).

На основе двух начал: природного – Мавки – и человеческого – Лукаша – он пытается восстановить нарушенную гармонию. Но Мавка оказывается слабой перед чувствами и превращает свой мир в человеческий. Музыкальных оттенков знаменитой истории придадут хор и струнный квартет. Вы наяву услышите голоса предков…

"Лесная песня" – это предостережение для всего человечества. Ведь может наступить момент, когда единственным оазисом на планете будет вековечный дуб. А жажда выжить станет убийственной.

Напомним, спектакль состоится 9 июня в театре им. Ивана Франко.