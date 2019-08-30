В Киеве отпразднуют День рождения Андреевского спуска

7-8 сентября Андреевский спуск приглашает на празднование Дня рождения! Именно в эти дни любимое место киевлян и гостей города перетворитьсяна платформу креативной свободы, где пройдет Фестиваль уличных искусств. Только у нас самая большая сцена – 7000 м2 и масштабное семейный праздник! Здесь смело сочетаются в себе цирковое, театральное, музыкальное, визуальное и киноискусство. Приглашаем всех окунуться в закулисный мир искусства и вместе стать творцом праздника!

В этом году в фестивале примут участие известные творческие коллективы, которые приедут на празднование из разных уголков Украины. Также присоединятся соло-артисты с эксклюзивной программой именно ко Дню рождения Андреевского спуска. Подробная программа праздника:

Андреевский спуск – динамичное пространство, где сталкиваются ощущение абсолютной свободы и объективной реальности тенденции мирового искусства и, конечно, индивидуальность каждого. Начать проведение ежегодного фестиваля посвященного празднованию Дня рождения Андреевского спуска и превратить самую улицу символ Киева в удивительный и сказочный театр под открытым небом решили организаторы – ОО "Андреевский спуск" – еще несколько лет назад. Такой фестиваль проводится уже второй раз. Обещаем, что каждый год мы будем расширять нашу программу и удивлять новыми интересными перфомансами, - рассказала главный организатор Татьяна Митрофанова.

Во время Фестиваля будут действовать несколько зон:

Музыкальная зона концерт оркестра из 42 музыкантов Киевского академического театра оперетты на балконе Андреевской церкви; игра на необычных музыкальных инструментах, таких как Ханг; выступления Сергея Верзин – одного из самых молодых музыкантов праздника, ведь ему всего 8 лет, а он уже лучший перкуссионист; "приготовления музыки" от ALEXAINE (Александра Семенченко) необычный синтез этно и года от группы "Ярра"; детский Ансамбль "Зернышко " выступит на ступеньках Андреевской церкви с песней "С днем рождения, Андреевский" и некоторыми новинками репертуара; невероятная музыкальная экскурсия по Андреевскому спуску от хоровой капеллы им. Л.Ревуцкого пройдет сразу после торжественного открытия праздника: 9-ть песен в исполнении 35 красавцев-мужчин, которые помогут по-настоящему оживить улицу и начать фестиваль, также во время праздника также споют участники Super школы – дети, участвовавшие в талант- шоу "Голос Дети".

Зона фуд-корта: фуд-корта с необычно-креатин едой: интересное сочетание вкусов, особый способ приготовления, феерическое представление блюд. В нашем понимании фуд-корт – это проявление креативности в кулинарном искусстве.

Детская зона: мастер-классы по приготовлению суши, аквагрим и раскраска от сети ресторанов и суши-баров "Евразия – японская и европейская кухня"; фото-зоны от партнеров, театральные представления для детей, танцевальные и музыкальные мастер-классы, чрезвычайные шоу: опыты от Музея популярной науки и техники "Експериментаниум", театральное представление от театра Колесо "День прилета ласточек или Поцелуй принцессы", Киевского театра кукол на левом берегу Днепра музыкальная сказка "Была у зайчика избушка", театра юного актера спектакль "Ты особенный" и представления от "театра на Подоле" и "Киевского академического театра кукол".

Парад масок от Марины Лапы: вас ждет самый парад непревзойденных масокпрямисинько из Венеции. Маски от Марины Лапы есть в частных коллекциях Украины, Италии, Шотландии.

Сольные творческие выступления: искусство должно быть услышано, только тогда оно имеет смысл! На Дне рождении каждый сможет прочитать свои стихи – мы выслушаем всех! А уличные артисты проявят себя и покажут мини-шоу с индивидуально разработанной программе. Каждый сможет стать частью наших представлений.

Маппинг: как по лазерного маппинга на Андреевском спуске? Да еще и под игру талантливого диджея. Это будет настоящая изюминка фестиваля.

В течение двух дней вас также будут развлекать Комик-бэнд "Plastilin" с твистинг и шоу мыльных пузырей; Олег Савченко вместе с Корпорацией клоунов ORANGE MOOD и theater BUFFON из Одессы представит театральный пленер и интенсив "ZeLeNaЯbohema", который перерастет в флеш-моб, а также представят такиперфоменсы: карнавал "HAPPY", спектакль-застолье "СВАДЬБА" и уличное представление "полетел ДОТРОНЕМСЯ К Луны ". Киевский академический театр украинского фольклора "Берегиня" представит премьеру спектакля о жизни казаков и проведет интерактивную спектакль "Надднепрянское свадьба" с привлечением участников фестиваля. Вместе с MoanaHulaStudio наши гости смогут наслаждаться гавайскими танцами, также на праздник приедет настоящее испанское праздник-феерия – ElСentroUcraniano-Español "Escuelaflamenca" и создаст палку атмосферу танцами фламенко и пением под гитару с кастаньетами. Для гостей праздника будет представлен спектакль "В Киеве, на Подоле .., или Где Ви сохнитебельйо?" от Театра украинской традиции "Зеркало", бесплатные экскурсии в Киевский академический театр "КОЛЕСО".Окрим этого, на праздник приедет Студия эстрадно-духовой музыки "Сувенир" (50 детей) с музыкальной походкой от Арки Дружбы Народов до конца Андреевского спуска.

Организаторы подготовили невероятное вечеринку вместе с партнерами "Все. Свои" "Вечеринка на балконе: День Рождения Андреевского", тематические экскурсии, мастер классы по театральной импровизации, литературные чтения, презентацию новой книги и автограф сессию от известного исследователя киевской старины Дмитрия Шленского, вкусности от главной киевской ресторации "За двумя зайцами", новые бесплатные прически для мужчин от ЦирюльникЪВarbershoр "СТРЫЖОМ БРЭИМ НАЛЫВАЕМ" и интерактивную зонувид аэропорта "Борисполь". Во время Фестиваля будет установлено троллей от СКАЙПАРК с горы Уздыхальница к Замковой, каждый желающий сможет прокатиться и почувствовать себя настоящей ведьмой или ведьмак.

Все это и намного больше в детальной программе праздника:

7-8 СЕНТЯБРЯ с 11:00 до 22:00.

Вход, как всегда, свободный.

Праздник организует: общественная организация "Андреевский спуск"

Фестиваль проходит при поддержке:

Председателя Киевской Городской Государственной Администрации и Департамента культуры КГГА

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