В Ивано-Франковске состоится IV Международный фестиваль искусств "Carpathian Space 2019"

IV Международный фестиваль искусств "Carpathian Space 2019", инициированный Национальной оперетте Украины, состоится в Ивано-Франковске 3, 4 и 5 мая 2019.

"Carpathian Space" – это изменение среды, изменение мышления, современное и классическое искусства. Немало художественных акций создается специально к фестивалю и впервые презентуется в Ивано-Франковске.

В общем, во время фестиваля параллельно работать 14 различных пространств (SPACEs) – для детей и взрослых.

Благодаря слаженной работе организаторов фестиваля - Министерство культуры Украины, Министерства информационной политики Украины, Ивано-Франковской областной государственной администрации, Ивано-Франковского областного совета, Ивано-Франковского городского совета, Национального союза театральных деятелей Украины и Национального академического театра оперетты - "Карпатский пространство 2019" объединит в одной масштабной программе художников из разных стран мира.

Уже в четвертый раз Ивано-Франковск оказывается в эпицентре "Карпатского пространства". Именно этот город имеет потенциал превратиться в украинский Давос: элитарный пространство для встреч политического истеблишмента и ведущих художников Украины и мира. Фестиваль ставит перед собой амбициозную задачу – представить Ивано-Франковск прежде всего как целостный мощный инфраструктурный комплекс, который может стать территорией встреч людей разных сфер интересов, а также различных стран и наций.

"Искусство объединяет мир!" – с таким лозунгом генеральный директор-художественный руководитель Национальной оперетты, н. а. Украина Богдан Струтинский обратился к украинской и зарубежной художественной сообщества в январе 2016 года. Тогда его инициативу поддержали художники и представители дипломатических кругов из десяти стран. Творческие и художественные коллективы из этих стран прибыли в Ивано-Франковск. И уже в мае 2016 впервые состоялся Международный фестиваль искусств "Карпатский пространство".

Как и в предыдущие годы, в этот раз фестиваль много внимания уделит арт-направления: живопись, скульптура, литература, кино, театр, музыка, народные искусства. Особым для фестиваля является театральное направление. По случаю знаковых годовщин украинского театра: 400 лет со дня постановки драмы Я.Гаватовича; 200 лет с момента выхода премьеры И. Котляревского "Наталка Полтавка"; 160 лет со дня рождения корифея украинского бытового театра – П. Саксаганского. Поэтому нынешний театральный направление акцентирует свое внимание на достижениях именно украинского искусства.

В течение трех дней в локациях под открытым небом будут расположены ярмарки, кухни разных стран и отдельные локации с винами! Впервые на фестивале будет работать кофейная локация – COFFEE Space!

В этом году среди стран-участниц фестиваля: Украина, Грузия, Польша, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Молдова, Австрия, Литва, Латвия, Эстония, Франция, Беларусь, Словакия, Румыния, Чехия, США и др.

Немало художественных акций создается специально к фестивалю и впервые презентуется в Ивано-Франковске именно в эти дни.

Дата: 3-5 мая 2019

Что вас ждет в этом году:

✦ мультижанровая сцена с хедлайнерами: THE HARDKISS и KAZKA

✦ живопись, скульптура, архитектура, литература, кино, театр, народные искусства

✦ театрализованное шествие, которое пройдет от Вечевой площади к главной сцене Фестиваля, которая находится на площади Франко

✦ торжественное открытие фестиваля с концертом джаз-бэнда Фокина, коллективом Ars nova

✦ огненное шоу от театра Воскресение

✦ выступления многочисленных фолк, этно, разноплановых коллективов из разных стран

✦ круглый стол "Децентрализация: достижения и вызовы" (Пассаж Гартенберг)

✦ туристические презентации

✦ национальные чтения

✦ социальная программа

✦ ярмарки, кухни разных стран и отдельные локации с винами и кофе

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