В августе-сентябре состоится 2220 INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL

В августе-сентябре 2020 г. проходит важное событие, развивающее культурную дипломатию, - 2220 INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL. Это уникальный фестиваль, который создает и укрепляет культурные связи между Украиной и другими странами. В этом году фестиваль плодотворно сотрудничает с Балканами - победители из Украины получат бесплатное участие в значимых балканских международных вокальных фестивалях в Черногории и Словении. Победители из балканских стран получат бесплатное участие в 2220 INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL в следующем году в привычном формате.

Глава жюри - Народная артистка Украины, победительница песенного конкурса Евровидение-2004, обладательница премии World Music Awards, певица, продюсер, музыкант, активный общественный деятель Руслана Лыжичко.

2220 INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL создан промоушен и продакшен компанией STUDIORAR при поддержке Ассоциации по развитию международных отношений ADRUM. Фестиваль организован с целью продвижения Украины в мире, содействие молодым талантам и развития культурной дипломатии. Фестиваль проходит при поддержке МИД Украины, особая благодарность Посольствам Украины в Черногории и Словении. Информационный партнер - Обозреватель.

Среди членов жюри фестиваля - известные личности музыкального мира Балкан: директор одного из самых значимых европейских международных фестивалей FeNS в Словении Пауле Плахутник, знаменитый черногорский музыкант Момчило Зекович, звезда черногорского телевидения Владимир Фустич, глава отбора детского Евровидения в Албании Сокол Марсе.

В следующем году победителей 2220 INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL из Украины принимают:

• 26-й Международный фестиваль "FeNS" в Копере, Словения

• 28-й Международный фестиваль "Золотая снежинка" в Рожае, Черногория

Юные таланты в трех возрастных категориях 7-11, 12-14 и 15-17 лет могут принять участие в фестивале. Подробности на сайте.