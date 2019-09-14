Ulia Lord презентовала новый хит: о чем он

Певица Ulia Lord, которая готовит альбом в стиле синти-поп, представила новую песню "Свободные". Она презентовала ее спустя несколько месяцев после выхода в свет предыдущего трека "Белое Черное".

Идея песни появилась в конце 2018 года, однако полностью трек приобрел законченную форму в августе, когда появилась музыка в коллаборации с DJ DIRESH. Новой работой Ulia Lord поделилась на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кадры из клипа "Свободные" Скриншот видео

Ulia Lord Скриншот видео

На вопрос, о чем новая композиция от Ulia Lord, певица ответила, что это песня о свободных личностях.

"Есть люди, а есть астронавты. Они не пасуют перед неизвестным, принимают каждый вызов, не боятся задавать себе вопросы и изучать себя. Среди туманностей сомнений они творят смыслы. По-настоящему свободны, потому что знают кем являются и держат свои скафандры в порядке. Песня посвящена таким смельчакам", – говорит исполнительница.

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