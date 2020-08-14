Украинская певица NAVKA показала клип из оккупированных Крыма и Донбасса

Украинская певица NAVKA (Марина Тимофийчук) представила неоднозначный клип на песню "Сивий коню" в рамках проекта "Украина в песнях".

Проект охватывает самые прекрасные уголки и имеет цель показать красоту нашей страны. Не все запланированные города для съемок доступны для украинцев, именно потому певица NAVKA мыслями перенеслась на Восток Украины и "сняла" клип на оккупированных территориях. Об этом сообщила пресс-служба артистки (видео смотрите в конце страницы).

"Я с детства мечтала снять клип в Крымских горах, виноградниках и на берегах Алушты. А также на воспетых терриконах Слобожанщины. Невероятные масштабы, которые, к сожалению, сейчас недоступны большинству украинцев. Именно поэтому я сняла клип так, как смогла... " – отметила исполнительница.

Navka показала клип из оккупированных территорий Пресс-служба

Песня "Сивий коню" является первой, которую NAVKA записала во время фольклорной экспедиции в селе Юженець на Буковине.

"И хотя сейчас я не могу сделать видео и прорекламировать туристические маршруты на юго-востоке, я уверена, что когда-то я еще сниму там не один клип после возвращения наших территорий под юрисдикцию Украины. Трек для этого видео выбран тоже не случайно. И хотя слова в нем необычные рядовому украинцу из-за их древности – вслушайтесь, там много мудрости", – добавила певица.

Напоминаем, певица NAVKA запустила собственный социальный проект "Украина в песнях": 13 недель, 13 украинских народных песен, которые вы сможете услышать по-новому и 13 клипов из самых очаровательных городов Украины. Это проект, который не только имеет цель возродить украинские народные песни, но и показать украинцам прекрасные уголки страны. Главная цель проекту – показать какой может быть современная Украина и современная украинская культура.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно на украинскую певицу NAVKA (Марина Тимофийчук) совершили разбойное нападеные в Николаевской области.