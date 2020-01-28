Украина-американский проект "Код Гершвина"

Приглашаем журналистов 30 января в 17:45 в Киевский национальный академический театр оперетты (Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3), где состоится пресс-подход по случаю презентации Украины-американского проекта "Код Гершвина"!

Симфонический оркестр Киевского национального академического театра оперетты готовит новую порцию изысканной музыки - концерт "Код Гершвина". Под управлением Дэвида Чарльза Абелл (американский дирижер) прозвучат произведения известного американского композита с украинскими корнями Джорджа Гершвина.

Джордж Гершвин родился в Нью-Йорке в еврейской семье эмигрантов из Одессы. Красота украинских мелодий вдохновила Маэстро на создание хитов, которые стали мировыми. В 1935 г.. Господин Гершвин написал арию "Летняя пора" ( "Summertime") для оперы "Порги и Бесс". На создание этой композиции его вдохновила украинская колыбельная песня "Ой ходить сон у окон", которую Гершвин впервые услышал в Нью-Йорке в исполнении Украинского национального хора во главе с Александром Кошицем в 1929 году. "Summertime" очень популярна и сейчас, она объединяет украинский и американцев с помощью кода Гершвина. Этот музыкальный код сочетает наши нации красотой и величественностью мелодий Гершвина.

Выполняя такие композиции, как "Rapsody in Blue" (1924) и "Американец в Париже", песни "I Got Rhythm" (1930), опера "Порги и Бесс", которая породила хит "Summertime", украинские музыканты чувствуют музыкальную идентичность с большим Гершвина.

Концерт "Код Гершвина" будет 2 отделения. В первом прозвучат произведения Гершвина из мюзиклов и опер. Вместе с оркестром и солистами Национальной оперетты Украины на сцену выйдет Флориан Файльмайр - пианист-виртуоз с Австрии. Вторая часть концерта посвящена композициям Маэстро, которые раздавались в известных фильмах.

Проект состоится при поддержке Посольства США в Украине и НСТДУ.

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