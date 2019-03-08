Цветные блины и сжигание чучела: на Певческом поле готовятся встречать Масленицу

Уже в эти выходные, 10 марта на столичном Певческом поле пройдут традиционные народные гуляния. Посетителей ждут фестиваль цветных блинов, сжигание чучела, выступление народных коллективов и праздничный концерт.

Гостей будут развлекать звезды шоу-биза Виталий Козловский, Оля Цибульская, Ирина Федишин, певица Мята и другие. Известные артисты будут печь для всех желающих блины: зеленые, красные, желтые и черные, а цвет угощениям придадут натуральные красители.

Изюминкой праздника станет большой хоровод и сжигание чучела Масленицы. По древним традициям, так наши предки провожали зиму и встречали весну.

“Мы хотим, чтоб Певческое поле стало любимым местом отдыха для киевлян и гостей столицы. И праздник Масленицы мы решили встретить по всем канонам: с песнями, танцами и народными гуляниями. Каждый найдет развлечение на свой вкус, тем более что кроме традиционных активностей вас ждут яркие световые инсталляции”, - говорит организатор праздника, директор компании- оператора Певческого поля Денис Погорелко.

Также на территории парка будет проходить Фестиваль гигантских китайских фонарей, где посетители смогут увидеть гигантского 40-метрового дракона, сады панд, слоны и фламинго.

Начало гуляний: 11:00

Вход для взрослых: с 11.00 до 15.00 - 100 грн

с 15.00 до 22.00

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