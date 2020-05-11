Номинанты "ЗОЛОТОЇ ЖАР-ПТИЦІ”-2020: узнай, кто из исполнителей поборется за победу в музыкальной премии

Музыкальной премии, успевшей стать легендарной, не страшны никакие карантинные меры. В этом году “Золота Жар-птиця” состоится в эфире телеканала М2.

Телеканал М2 готов объявить имена претендентов на заветные “перья”. За почетное звание “Певицы года” будут соревноваться волшебные Michelle Andrade, TARABAROVA, Тина Кароль, NK | Настя Каменских и Злата Огневич. За первенство в категории “Певец года” будут бороться Виталий Козловский, Сергей Бабкин, MÉLOVIN, Олег Винник и Kishe. Добавим, что для MÉLOVIN это первая “Золота Жар-птиця” в качестве номинанта! Вообще в этом году у премии достаточно дебютантов в “гонках”: группы TVORCHI (“Инди”) и MOZGI

(“Поп-группа”), певцы ДОРОШ (“Баллада года”) и Vlad Darwin (в тандеме с Alyosha, “Баллада года”), певицы Shy (в тандеме с Pianoбой, “Инди”) и KAMALIYA (в тандеме с Rico Macho, “Народный хит”). Такие разные, но такие мощные группы “Время и Стекло" и THE HARDKISS заявлены аж в трёх номинациях! “Компанию” по номинированности им составляют певицы Michelle Andrade и NK | Настя Каменских.

Напомним, что уже традиционно список претендентов на победу попадёт к экспертному совету, который путём тайного индивидуального голосования и определит победителей. На следующий день после проведения национальной музыкальной премии “Золота Жар-птиця” организаторы опубликуют анкеты каждого из экспертов, чтобы любой участник или зритель смог посчитать баллы и самостоятельно проверить результаты голосования.

В состав жюри, как и ранее, входят радио- и телепродюсеры, а также известные персоны украинского шоу-бизнеса: Роман Муха, Валентин Коваль, Нателла Чхартишвили-Зацаринная, Роман Недзельский, Алёна Мозговая, Юрий Никитин, Руслан Квинта, Виталий Климов, Виталий Дроздов, Валерий Сасковец, Александр Рассказов, Евгений Фешак, Роман Давыдов, Антон Цеслик, Роман Кальмук, Вадим Лисица, Андрей Великий, Сергей Кузин, Михаил Некрасов, Андрей Пасечник, Игорь Кондратюк, Евгений Филатов, Евгений Евтухов.

Полный список номинаций и номинантов национальной музыкальной премии “Золота Жар-птиця” в 2020 году:

ПЕВИЦА ГОДА

Michelle Andrade

TARABAROVA

Тина Кароль

NK | Настя Каменских

Злата Огневич

ПЕВЕЦ ГОДА

Виталий Козловский

Сергей Бабкин

MÉLOVIN

Олег Винник

Kishe

ПОП-ГРУППА

Время и Стекло

TAMERLANALENA

DZIDZIO

KAZKA

MOZGI

РОК-ГРУППА

Антитіла

THE HARDKISS

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Воплі Відоплясова

СКАЙ

ХИТ ГОДА

Сергей Бабкин – Моє кохання

Время и Стекло – Дим

NK | Настя Каменских – Обіцяю

MÉLOVIN – Ти

Злата Огневич – Солодка кара

КЛИП ГОДА

TARABAROVA – Мені казково

NK | Настя Каменских – Обіцяю

Тина Кароль – Вабити

THE HARDKISS – Жива

Michelle Andrade – Не знаю

БАЛЛАДА ГОДА

THE HARDKISS – Хто, як не ти

ДОРОШ – Де ти є

Антитіла – Буде син

Тина Кароль & Юлия Санина – Вільна

Alyosha & Vlad Darwin – Пірнай

НАРОДНЫЙ ХИТ

Олег Винник – Роксолана

NK | Настя Каменских – Обіцяю

Андриана – Ча Ча Ча

KAMALIYA feat. Rico Macho – Наше LіТО

Наталка Карпа – Гойдай

ДЭНС-ХИТ

Время и Стекло – Дим

Артём Пивоваров – 2000

Kishe – #LOVE

Ирина Федишин – Просто танцюй

Michelle Andrade – Не знаю

ИНДИ

LAUD

KADNAY

Jamala feat. alyona alyona

TVORCHI

Shy & Pianoбой