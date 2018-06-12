Тренды сезона лето - 2018

С приходом лета каждая модница примеряет наряды, уже видит себя на золотистом берегу моря, на теплом песке с соленым бризом в воздухе. Но и на работу, дома и даже на вечернюю прогулку по городу хочется одеваться в соответствии с модой, быть оригинальной и неотразимой. А что может сделать Ваш образ более эксклюзивным и креативным, как не изделия ручной работы? Handmade - всегда в тренде. Большая Подольская Ярмарка "Киевские Контракты" и Handmade супермаркет СКРИНЯ собрали для Вас информацию, на что именно следует обратить внимание в этом летнем сезоне.
Цвет: пофиолетим?
Представьте прованские лавандовые поля, залитые солнцем и невероятными запахами ... На столько же романтический образ помогут создать аксессуары фиолетового цвета. Если Вы яркие, жизнерадостные, не боитесь экспериментов - фиолетовый именно для Вас. Но и для романтических, нежных образов удачным будет легкий фиолетовый оттенок.
Форма: мыслим нестандартно.
Асимметрия - то что нужно Вам этим летом! Выразите свою индивидуальность и уникальность. Одежда и аксессуары ручной работы с асимметричными формами лучше всего в этом помогут.
Открытые плечи.
Обратите внимание на платья и блузки с открытыми плечами. В таком романтично загадочном образе Вы точно не останетесь незамеченной.
Еще один тренд, остается актуальным уже не первый сезон, - юбка-карандаш. Подойдет стройным девушкам, юбка-карандаш сделает Вашу талию еще более тонкой, а фигуру - соблазнительнее.
Правильные аксессуары - залог успеха.
Аксессуары с перьями особенно актуальны в этом сезоне. Легкие, невесомые и одновременно яркие - для теплых летних вечеров и стильных образов.
Бахрома - чем длиннее, тем лучше!
Ведущие дизайнеры мира, очевидно, влюбились в бахрому и решили, что бахромы мало не бывает! Виной тому - веяние стиля дикого запада. Аксессуары и украшения с бахромой - просто must have этого сезона в копилке каждой модницы.
Удобство превыше всего: сумки на пояс.
Для нас, девушек, сумка - не самый главный аксессуар. Теперь мы можем совместить необходимость и удобство. Маленькие стильные сумки на пояс позволят иметь при себе все самое необходимое.
Спортивный костюм - не только для спортзала
Тем, что спортивные вещи давно вышли за пределы спортзала, уже никого не удивишь. Сочетание платьев и юбок с кроссовками теперь не считается безвкусицей, а наоборот часто создает очень стильные образы. В этом сезоне дизайнеры пошли дальше и показали миру самые неожиданные формы спортивных костюмов, которые часто даже не подойдут для спортзала. Украинские дизайнеры также не отстают и предлагают стильные и комфортные спортивные костюмы для повседневности: вечерних прогулок, походов по магазинам и др.
Джинс - вне времени.
Джинсовые вещи актуальны всегда. Летний сезон 2018 - не исключение. От одежды и сумок - и до украшений. Широкий ассортимент вещей из джинса удовлетворит самую требовательную модницу.
Для тех, кому не безразлично, что под одеждой.
Будьте смелой в выборе не только одежды, но и белья. Изготовлено вручную, соблазнительное, и, главное, эксклюзивное! Смелое белье ручной работы для тех, кто не боится экспериментов, хочет и умеет удивлять.
И, наконец, тренды такого ожидаемого пляжного сезона: вязанные купальники и пляжные аксессуары ручной работы! Ведь пляж - это место, где правильно подобранный стильный купальник приковывает к Вам восхищенные взгляды окружающих.
Фото предоставлены Handmade супермаркетом СКРИНЯ