Тренды сезона лето - 2018

С приходом лета каждая модница примеряет наряды, уже видит себя на золотистом берегу моря, на теплом песке с соленым бризом в воздухе. Но и на работу, дома и даже на вечернюю прогулку по городу хочется одеваться в соответствии с модой, быть оригинальной и неотразимой. А что может сделать Ваш образ более эксклюзивным и креативным, как не изделия ручной работы? Handmade - всегда в тренде. Большая Подольская Ярмарка "Киевские Контракты" и Handmade супермаркет СКРИНЯ собрали для Вас информацию, на что именно следует обратить внимание в этом летнем сезоне.

Цвет: пофиолетим?

Представьте прованские лавандовые поля, залитые солнцем и невероятными запахами ... На столько же романтический образ помогут создать аксессуары фиолетового цвета. Если Вы яркие, жизнерадостные, не боитесь экспериментов - фиолетовый именно для Вас. Но и для романтических, нежных образов удачным будет легкий фиолетовый оттенок.

Форма: мыслим нестандартно.

Асимметрия - то что нужно Вам этим летом! Выразите свою индивидуальность и уникальность. Одежда и аксессуары ручной работы с асимметричными формами лучше всего в этом помогут.

Открытые плечи.

Обратите внимание на платья и блузки с открытыми плечами. В таком романтично загадочном образе Вы точно не останетесь незамеченной.

Еще один тренд, остается актуальным уже не первый сезон, - юбка-карандаш. Подойдет стройным девушкам, юбка-карандаш сделает Вашу талию еще более тонкой, а фигуру - соблазнительнее.

Правильные аксессуары - залог успеха.

Аксессуары с перьями особенно актуальны в этом сезоне. Легкие, невесомые и одновременно яркие - для теплых летних вечеров и стильных образов.

Бахрома - чем длиннее, тем лучше!

Ведущие дизайнеры мира, очевидно, влюбились в бахрому и решили, что бахромы мало не бывает! Виной тому - веяние стиля дикого запада. Аксессуары и украшения с бахромой - просто must have этого сезона в копилке каждой модницы.

Удобство превыше всего: сумки на пояс.

Для нас, девушек, сумка - не самый главный аксессуар. Теперь мы можем совместить необходимость и удобство. Маленькие стильные сумки на пояс позволят иметь при себе все самое необходимое.

Спортивный костюм - не только для спортзала

Тем, что спортивные вещи давно вышли за пределы спортзала, уже никого не удивишь. Сочетание платьев и юбок с кроссовками теперь не считается безвкусицей, а наоборот часто создает очень стильные образы. В этом сезоне дизайнеры пошли дальше и показали миру самые неожиданные формы спортивных костюмов, которые часто даже не подойдут для спортзала. Украинские дизайнеры также не отстают и предлагают стильные и комфортные спортивные костюмы для повседневности: вечерних прогулок, походов по магазинам и др.

Джинс - вне времени.

Джинсовые вещи актуальны всегда. Летний сезон 2018 - не исключение. От одежды и сумок - и до украшений. Широкий ассортимент вещей из джинса удовлетворит самую требовательную модницу.

Для тех, кому не безразлично, что под одеждой.

Будьте смелой в выборе не только одежды, но и белья. Изготовлено ​​вручную, соблазнительное, и, главное, эксклюзивное! Смелое белье ручной работы для тех, кто не боится экспериментов, хочет и умеет удивлять.

И, наконец, тренды такого ожидаемого пляжного сезона: вязанные купальники и пляжные аксессуары ручной работы! Ведь пляж - это место, где правильно подобранный стильный купальник приковывает к Вам восхищенные взгляды окружающих.

Фото предоставлены Handmade супермаркетом СКРИНЯ