Театр драмы и комедии на левом берегу: что посмотреть в январе

корсиканка

Фото: Пресс-служба Киевского театра драмы и комедии на левом берегу

Язык спектакля - русский

Продолжительность - 2 часа 10 мин. с антрактом

Жанр - Исторический анекдот

Премьера - 13 июня 2003

Автор - Иржи Губач

Режиссер - Алексей Лисовец

Художник - Олег Лунев

Музыкальное решение - Александр Курий

На острове Святой Елены в ссылке, униженный и побежденный, встречает старость великий император Наполеон. Теперь вся его величие – утонув во времени прошлое, а императорский мундир – чучело на огороде. Совершенно неожиданно в жизни бывшего императора вторгается корсиканка Жозефина ...

Дата: 8 января, 19 января

Начало спектакля: 19.00

Где: Киевский театр драмы и комедии на левом берегу, м. Киев, пр-т Броварской, 25 (м. Левобережная).

Две барышни с северной стороны

Фото: Пресс-служба Киевского театра драмы и комедии на левом берегу

Язык спектакля - русский

Продолжительность - 70 мин. без антракта

Жанр - Иллюзии. С музыкой

Премьера - 15 марта 2013

Автор - Пьер Нотт

Режиссер - Тамара Трунова

Переводчица - Ирина Мягкова

Художник - Олег Лунев

Художница по костюмам - Тамара Трунова

Музыкальное решение - Михаил Кукуюк

- Игорь Антонов

Хореография - Александр Маншилин

- Антон Вахлиовский

Художница из света - Татьяна Кислицкая

Музыкальное решение - Александр Курий

Видео - Олеся Моргунець-Исаенко

Сестры Анетта и Бернадетта на угнанном автобусе путешествуют Францией в сторону севера. Зачем? Они решили найти могилу отца, на которой не было 25 лет. С собой они везут прах матери. Им хочется, чтобы их родители теперь снова были вместе. Театр, морг, диско-бар, полицейский отдел – где бы они ни оказались, с этими барышнями не придется скучать.

Богдан Панкрухин, редактор Yabl.ua:

"Спектакль обладает искрометным юмором и очень остроумнымы диалог, Которые прекрасно отыгрываются двумя главными героями. А некоторые цитаты и вовсе заставляют хвататься за впереди стоящий стул, дабы НЕ упасть на пол со смеха. Несмотря на свою комедийную составляющую чуть ли не до самого финала, "Две дамочки в сторону севера" пронизаны печальным лейтмотивом, что заставляет тебя серьезно так погрустить и подумать после просмотра на тему смерти и Быстротечность жизни ".

Дата: 8 января, 19 января

Начало спектакля: 19.00

Где: Киевский театр драмы и комедии на левом берегу, м. Киев, пр-т Броварской, 25 (м. Левобережная).

Бесприданница. версия

Фото: Пресс-служба Киевского театра драмы и комедии на левом берегу

Язык спектакля - русский

Продолжительность - 2 часа. 40 мин. с антрактом

Жанр - Трагифарс

Премьера - 15 октября 2016

Автор - Александр Островский

Режиссер - Тамара Трунова

Сценическая редакция - Тамара Трунова

Художница - Мария Погребняк

Композитор - Александр Кохановский

Пластическое решение - Антон Вахлиовский

Художница из света - Татьяна Кислицкая

Любить или быть любимым? Извечный вопрос, ответ на который будем искать в спектакле.

Ларису Огудалову окружают четверо поклонников. Каждый из которых пытается привлечь ее внимание: бизнесмен Кнуров, судовладелец Паратов, торговец Вожеватов и чиновник Карандышев. Лариса же влюблена только у одного из них – Паратова. Он тоже определенное время отвечал ей взаимностью, но вместо предложения внезапно уехал без объяснений. Разочаровавшись, Лариса готова выйти за первого попавшегося поклонника. Девушка соглашается на брак с Карандышевым. В это время в город неожиданно возвращается ее найжагучише любви – Паратов.

Богдан Панкрухин, Yabl.ua:

"Хотя Островский написал свою пьесу в середине 19 века, тема остается актуальной и для нас. Время идет, а людьска зависимость друг от друга не исчезает. Это глубокая, одновременно современная и классическая представление, которое демонстрирует нам старую историю на новый лад. После ее завершения, ты понимаешь, насколько люди могут быть жестокими друг к другу ".

Дата: 11 янв

Начало спектакля: 19.00

Где: Киевский театр драмы и комедии на левом берегу, м. Киев, пр-т Броварской, 25 (м. Левобережная).

альбатросы

Фото: Пресс-служба Киевского театра драмы и комедии на левом берегу

Язык спектакля - украинский

Продолжительность - 2 часа. 40 мин. с антрактом

Жанр - Смешные и красивые истории о любви и космос

Премьера - 19 октября 2019

Автор - Фредерик Строппель, пьеса "Из жизни полезных ископаемых"

Режиссер - Стас Жирков

Сценическое и световое решение, видеопроекция - Стас Жирков

Художница по костюмам - Кристина Корабельникова

Художник по свету - Сергей Шалобанов

Звукорежиссеры - Станислав Ломаковский, Яна Мукомела

Видеооператор - Антон Столяр

Музыкальное оформление - Александр Кохановский

Помощница режиссера - Виктория Набедрик

Представьте: ваша жена влетает к дому, берет деньги, чтобы рассчитаться с таксистом (хотя имеет собственное авто), а затем рассказывает, как подарила абсолютно все ваше имущество одном очень милом молодому человеку. Возможно ли такое? Посмотрев "Альбатрос", вы поймете, что возможно.

Или же однажды вы возвращаетесь из шикарных и необычных похороны своего лучшего друга домой с женой, а потом оказывается, что умерший (пусть земля ему будет пухом) и не друг вовсе, и жена уже и не любимая ... Или все же любимая?

А потом ... В этом спектакле пять сногсшибательных историй, смешат, сводят с ума и вдохновляют жить. Жить каждый день на полную. Причин тому много. Одна из них биологическая: главным героям "Альбатрос" уже сильно за шестьдесят, семьдесят или восемьдесят. Они любят, ревнуют, теряют и находят, как первокурсники. Отсутствует вкус жизни или чувство юмора из-за возраста? Это не про наших "Альбатрос" – представление для всех, кто ценит жизнь и умеет радоваться. В главных ролях – золотой состав Театра на левом берегу.

Дата: 26 янв

Начало спектакля: 19.00

Где: Киевский театр драмы и комедии на левом берегу, м. Киев, пр-т Броварской, 25 (м. Левобережная).

Более подробно ознакомиться с репертуром театра можно здесь.

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