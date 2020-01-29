ТДК на левом берегу Днепра: "Веревка"

веревка

Язык спектакля - русский

Продолжительность - 2 часа. 30 мин. с антрактом

Жанр - Трагикомедия

Премьера - 17 декабря 2016

Автор - Михаил Хейфец

М.Хейфец о пьесе "Веревка":

Значительная комедия с жизнерадостным финалом. Она несколько необычна по своему построению. На первый взгляд, совсем не связанные между собой сцены, как частицы пазла, постепенно складываются в финал в целостную завершенную историю. Парадокс заключается в том, что, несмотря на комедийный характер каждой отдельной сцены, – в целом история получается грустной.

актеры

Консультант Сергей Кияшко

Доктор Анатолий Ященко, Акмал Гурезов

1-й пациент Судья Михаил Кукуюк

2-й пациент, Прокурор Андрей Исаенко

Пациентка Адвокат Светлана Орличенко, Олеся Жураковская

Малый Александр Пискунов, Юрий Радионов

Свидетель Антон Вахлиовский, Михаил Досенко

Где: Театр драмы и комедии на левом берегу Днепра (г.. Киев, пр. Броварской, 25 (м. Левобережная))

Когда: 4 февраля

Время: 19.00

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