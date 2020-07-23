TAYANNA выступит с необычным концертом: споет только для 100 человек

Украинская певица TAYANNA выступит с камерным концертом в киевском Caribbean Club Concert-Hall. Мероприятие состоится в субботу, 15 августа.

Новые и любимые песни "Фантастична жінка", "Шкода", "Леля", "Як плакала вона" прозвучат с особым шармом. В продаже только 100 билетов – уникальная возможность в камерной атмосфере насладиться голосом певицы. Об этом изданию OBOZREVATEL рассказала пресс-служба организаторов.

"Все уже успели соскучиться за живыми концертами. Поэтому, жду с большим нетерпением 15 августа. Это будет теплая встреча с искренними эмоциями и душевными песнями", – поделилась певица.

Пресс-служба

Отметим, в творческом багаже TAYANNA – одна из самых престижных украинских музыкальных премий "M1 Music Awards 2017", статуэтки премии "Золотая Жар-птица", "серебро" национального отбора Eurovision 2017 и 2018 годов.

Купить билеты на самый чувственный вечер лета можно на сайте. Количество мест ограничено: всего 100 билетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, певица Татьяна Решетняк (TAYANNA) снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала XXL.