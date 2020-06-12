В новом сезоне популярного шоу "Танцы со звездами" не только изменится судейский состав, но и может принять участие голливудская звезда.

Судья проекта Влад Яма признался "ФАКТАМ", что с нетерпением ждет старта работы над шоу, ведь новый сезон несет много изменений.

Влад Яма Instagram Влада Ямы

Пока неизвестно, кто из звезд примет участие в шоу. Судя из социальных сетей, к танцевальному марафону готовятся Слава Каминская, Елизавета Юрушева, Настя Каменских. Среди возможных участников обсуждается даже кандидатура голливудской звезды украинского происхождения Милы Кунис.

Мила Кунис Instagram Милы Кунис

По словам руководителя управления производства "Большие развлекательные шоу" в "1+1" Владимира Завадюка, новый сезон шоу "Танцы со звездами" – настоящий вызов для всех.

"После длительного карантина мы не могли оставить зрителей без проекта, который способен создать ощущение праздника и зарядить положительными эмоциями. Так что шоу продолжается, несмотря ни на что!" – подчеркнул он.

Также Завадюк сообщил, что скоро станут известны имена партнеров звезд.

"Могу заверить, что в новом сезоне у нас будет золотой состав звездных участников, яркие номера, много современной хореографии и, конечно, бальных танцев. Кроме того, нас так вдохновила диджитализация финального эпизода "Голоса страны", поэтому в "Танцах со звездами" мы решили тоже использовать инновационные технологии в постановках", – признался он.

Кроме этого, он добавил, что ожидаются изменения в судейском составе.

"Скажу только, что в их составе будут изменения и появятся новые лица, которые точно удивят зрителей. Имена ведущих мы пока решили не разглашать – пусть это останется загадкой", – сказал он.

Завадюк добавил, что, как и раньше, в течение 14 эфиров на "балконе" для поддержки участников будут появляться приглашенные звезды.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что победителями третьего сезона "Танцев со звездами" стали актриса Ксения Мишина и ее партнер – танцор и хореограф Женя Кот.