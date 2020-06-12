"Танцы со звездами": в шоу может появиться голливудская звезда, а жюри обновит состав
В новом сезоне популярного шоу "Танцы со звездами" не только изменится судейский состав, но и может принять участие голливудская звезда.
Судья проекта Влад Яма признался "ФАКТАМ", что с нетерпением ждет старта работы над шоу, ведь новый сезон несет много изменений.
Пока неизвестно, кто из звезд примет участие в шоу. Судя из социальных сетей, к танцевальному марафону готовятся Слава Каминская, Елизавета Юрушева, Настя Каменских. Среди возможных участников обсуждается даже кандидатура голливудской звезды украинского происхождения Милы Кунис.
По словам руководителя управления производства "Большие развлекательные шоу" в "1+1" Владимира Завадюка, новый сезон шоу "Танцы со звездами" – настоящий вызов для всех.
"После длительного карантина мы не могли оставить зрителей без проекта, который способен создать ощущение праздника и зарядить положительными эмоциями. Так что шоу продолжается, несмотря ни на что!" – подчеркнул он.
Также Завадюк сообщил, что скоро станут известны имена партнеров звезд.
"Могу заверить, что в новом сезоне у нас будет золотой состав звездных участников, яркие номера, много современной хореографии и, конечно, бальных танцев. Кроме того, нас так вдохновила диджитализация финального эпизода "Голоса страны", поэтому в "Танцах со звездами" мы решили тоже использовать инновационные технологии в постановках", – признался он.
Кроме этого, он добавил, что ожидаются изменения в судейском составе.
"Скажу только, что в их составе будут изменения и появятся новые лица, которые точно удивят зрителей. Имена ведущих мы пока решили не разглашать – пусть это останется загадкой", – сказал он.
Завадюк добавил, что, как и раньше, в течение 14 эфиров на "балконе" для поддержки участников будут появляться приглашенные звезды.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что победителями третьего сезона "Танцев со звездами" стали актриса Ксения Мишина и ее партнер – танцор и хореограф Женя Кот.