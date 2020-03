Танцующая певица KLER выпустила видеоклип на песню Тiкай

Очередная яркая работа пополнила ряд качественных видеоклипов украинских артистов. Певица KLER выпустила песню Тiкай.

Автор и исполнитель сама сочиняет тексты на украинском, английском и русском языках. Над музыкой KLER работает в сотрудничестве с саунд-продюсером Антоном Карским. Трек выполнен в лучших традициях современной поп-музыки с грувом twerk и R'n'B. Работа отличается весьма высоким качеством как по звуку, так и по видеоряду.

KLER

Над клипом поработали мэтры украинского видео-продакшена - режиссировал Trent Pazl, за декорации отвечала художник-постановщик Надя Юпитер, сотрудничавшая ранее с NK, Michelle Andrade и Jerry Heil, образы создавала известная блогер/стилист Таня Кравчук, спецэффекты для видео изготовил 3D-дизайнер Matthew Hunter, принимавший до этого участие в продакшене клипа "ME!" от Тэйлор Свифт и Брэндорина Ури из проекта Panic! At the Disco. Смотрим и наслаждемся.

