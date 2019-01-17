"Танец как судьба": в Нацопере Украины состоится творческий вечер Мирослава Вантуха

В Национальной опере Украины 18 января 2019 состоится творческий вечер "Танец как судьба" выдающегося мастера народной хореографии, Героя Украины, народного артиста Украины, художественного руководителя Национального заслуженного академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского Мирослава Вантуха.

В программе концерта к 80-летию выдающегося мастера, народного артиста Украины, лауреата Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, профессора, академика Национальной Академии Искусств Украины, председателя Национального хореографического сипилкы Украины Мирослава Вантуха впервые за последние годы будут принимать участие все национальные коллективы Украины, цвет украинского народного искусства.

Изюминкой программы станет выступление-поздравление Национального заслуженного академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского программе, которую зритель сможет увидеть в конце января этого года. В этот вечер на сцену также выйдут лучшие хореографические коллективы страны из Винницы, Волыни, Житомира, Одессы и Харькова.

Поздравить Мирослава Вантуха придут Министр культуры Украины Евгений Нищук, Президент Национальноґ Академии Искусств Евгений Чебыкин, председатель Всеукраинского благотворительного Фонда Надежды и Добра Валентина Довженко.

Проект проходит по инициативе Национального хореографического союза Украины и при содействии Министерства культуры Украины,, Всеукраинского благотворительного Фонда Надежды и Добра.

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