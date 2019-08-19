Украинских художников будут учить перформативным медиатехнологиями

На днях в Украине стартовал проект Лаборатория перформативних медиатехнологий "I-Reflections Lab: личность в медиапространстве" от известного хореографа и перформера Марии Пятков. Режиссер мультимедийных проектов с многолетним опытом создания танцевальных, импровизационных и медиа-спектаклей по всей Европе приедет в Украину, чтобы научить наших художников работать с самыми современными техниками перформативного искусства.

"I-Reflections Lab" инициировано и осуществляется Национальным союзом театральных деятелей Украины при поддержке Украинского культурного фонда. Партнер проекта – Институт проблем современного искусства Национальной академии искусств Украины.

К бесплатного участия в "I-Reflections Lab" со всей Украины приглашаются художники, работающие с движением и танцем, актеры, режиссеры, видеохудожники, операторы, фотографы и все, кого интересует перформативное использования медиатехнологий.

Проект имеет несколько этапов. Для участия в отборе необходимо подать анкету-заявку не позднее 20-го августа. После отбора 15 счастливчиков будут приглашены к участию в воркшопах. Мастер-классы от режиссера Марии Пятков и медиахудожник Евгения Ващенко проходить 25-28 сентября в столице в Институте проблем современного искусства. Там же 29-го сентября состоится открытый показ перформанс-работ участников в ходе интерактивной медиа-выставки "i-Reflections".

Хореограф-постановщик Берлинский мультимедийного театра Рost theatre, автор проекта "I-Reflections Lab" Мария Пяткова: "Работа с мультимедиа на сцене набирает все большую популярность в мире. Ведь современное общество, как и современный театр, уже вряд ли можно представить без их участия . Мультимедийные технологии – стандартный и довольно мощный инструмент при создании театральных или танцевальных спектаклей и перформансов, выставок и инсталляций. при этом решающими для качества представления становятся не технические ухищрения, а умение грамотно применить технологи й в контексте современного спектакля, а не утомляя при этом зрителя и актеров многочисленными эффектами ".

Овладение медиа технологий, активно внедряется в аудиовизуальном искусстве, является актуальным и для украинского перформативного искусства. С одной стороны, новые технологии уже давно стали неотъемлемой частью некоторых, но немногочисленных украинских постановок, с другой – наблюдаем крайне осторожное отношение к медиатехнологий со стороны многих творческих коллективов. Среди причин – недостаток специалистов, недостаточное техническое оборудование, а главное – непонимание как и зачем использовать медиатехнологии в театре, опасения, что театральная постановка потеряет самобытность и присущую театра способность живого общения со зрителем.

Однако, новейшие технологии могут стать театра в случае именно для усиления эмоционального воздействия на зрителя. Более с тем, современное медиаискусства перестает быть "фоном" для актерской игры. Оно стремится привлечь актера / исполнителя во взаимодействие с созданной с помощью технологий, новой реальностью. Все это позволяет посмотреть на исполнительское искусство под новым углом.

Евгений Ващенко украинский художник, работающий в области живой электроники, инсталляции, скульптуры, звукового и видео-искусства, медиахудожник "I-Reflections Lab": "Проект интересен тем, что транслирует опыт использования технологий экспериментального медиаперформансу в театрально-хореографическое искусство. Анализ поведения тела человека и цифровые медиа приемы – созданные мной или приобретенные как опыт в результате участия в многочисленных европейских фестивалях перформанса – могут быть вполне приемлемы для современного театра ".

В рамках Лаборатории участники будут учиться работать с проекциями, камерами и сенсорами. Познакомятся с современными техниками видео и фотосъемки, программированием визуальных эффектов (Max MSP, Touch Designer) и технологии захвата движения (Motion Tracking). Создавать собственные медиаинсталяции / перформансы на темы, связанные с цифровой репрезентацией личности. Во время воркшопов будут рассмотрены вопросы: Какие возможности открывают технологии для креативной реализации? Как сделать, чтобы техника поддерживала артиста, а не "забирала" внимание на себя? Насколько изменяется работа перформера в мультимедийном спектакле?

Справка

Перформанс (от англ. Performance – представление, спектакль, выступление) – одна из форм акционистського искусства, в которой художественным произведением считается осмысленное воздействие художника, по которому зрители наблюдают в режиме реального времени. При этом зрители могут не только наблюдать, но и становиться непосредственными участниками действа.

Тот, кто выполняет перформанс, называется перфомером.

Ключевой для перформанса фигура, можно даже сказать именно тело, художника, актера. Главная функция – призыв к обновлению и изменений в восприятии и мышлении.

Пресс-служба НСТДУ

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