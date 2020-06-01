"Стань кумиром": в Украине запустили масштабную акцию в День защиты детей

Ежегодно 1 июня в Украине и мире отмечают Международный день защиты детей. Украинские звезды по случаю этой даты запустили яркую акцию под хэштегом #станькумиром.

На данный момент к флешмобу уже присоединились более 40 артистов, музыкантов, актеров, лидеров мнений, ведущих и спортсменов. Об этом OBOZREVATEL рассказали в пресс-службе организаторов.

Украинские и зарубежные артисты запустили акцию "Стань кумиром" Пресс-служба

Среди тех, кто присоединился к акции: певцы Олег Скрипка, Tayanna, Олег Михайлюта (Фагот из группы ТНМК), Злата Огневич, Вадим Олейник, Alloise, звезда "Женского квартала" Марта Адамчук, телеведущие Даша Малахова, Тимур и Инна Мирошниченко, Евгений Клопотенко, футболисты киевского клуба "Динамо" и многие другие.

Участники акции "Стань кумиром" YouTube

Во время флешмоба, который длится с 1 по 3 июня, знаменитости предлагают с помощью сервиса PayphoneX заказать видеоприветствие, фото с автографом, персональный мастер-класс или мерч. Все вырученные средства отправятся в благотворительный фонд "Таблеточки".

Тем самым звезды призывают каждого, кто примет участие в акции, стать кумиром для самого артиста.

Акция "Стань кумиром" YouTube

"Те, кто помогают детям, всегда вызывают восхищение”, – прокомментировали инициативу организаторы.

Отметим, не только украинские знаменитости присоединились к акции. Так, инициативу поддержали легендарный французский музыкант, композитор, лидер группы Space Дидье Маруани, а также фронтмен известной немецкой группы De Phazz и сольный исполнитель Карл Фриерсон.

Дидье Маруани присоединился к акции "Стань кумиром" Instagram @didier_marouani

“Мы благодарны партнеру за находчивость, креативность и желание помогать. Становитесь кумиром сотен детей — помогайте им побеждать рак!” – сообщила Светлана Пугач, директор по стратегическим партнерства БФ "Таблеточки".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как выглядят дети украинских артистов.

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