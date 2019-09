Создательница "Гарри Поттера" взорвала сеть интригующим заявлением

Британская писательница Джоан Роулинг, автор знаменитой серии романов о Гарри Поттере, намекнула на продолжение сборника.

Вернувшись в Twitter после шестимесячного перерыва, Роулинг разместила загадочную фразу про тьму, включив в свой пост хэштег #CursedChild – "проклятое дитя", передает Телепрограмма. "Гарри Поттер и проклятое дитя" — это сценический спектакль, удостоенный множества наград, своеобразное продолжение книжной серии.

Кроме этого писательница дополнила свой пост изображением черной метки, которую наносили на руку Поттеру группа темных волшебников, последователей лорда Волан-де-Морта.

Sometimes, darkness comes from unexpected places… and last night it was New York’s Times Square. #HarryPotter #CursedChild https://t.co/bdQ76R0ICx