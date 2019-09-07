Создательница "Гарри Поттера" взорвала сеть интригующим заявлением

Британская писательница Джоан Роулинг, автор знаменитой серии романов о Гарри Поттере, намекнула на продолжение сборника.

Вернувшись в Twitter после шестимесячного перерыва, Роулинг разместила загадочную фразу про тьму, включив в свой пост хэштег #CursedChild – "проклятое дитя", передает Телепрограмма. "Гарри Поттер и проклятое дитя" — это сценический спектакль, удостоенный множества наград, своеобразное продолжение книжной серии.

Гарри Поттер niklife.com.ua

Кроме этого писательница дополнила свой пост изображением черной метки, которую наносили на руку Поттеру группа темных волшебников, последователей лорда Волан-де-Морта.

После неоднозначного поста Роулинг почитатели со всего мира пришли к выводу, что готовится новый фильм о Гарри. Издание Mirror сообщило, что представители спектакля на Бродвее пока опровергают этот факт. Но в сети появились новости, что, помимо новой книги "Гарри Поттер и проклятое дитя: путешествие", фанатов ждет какой-то сюрприз. Что это будет – пьеса, книга или фильм, пока неизвестно. Но официальный сайт Pottermore тут же опубликовал плакат с изображением взрослого Гарри Поттера, который все никак не победит Волан-де-Морта. Скорее всего, продолжение следует, считают фанаты романа.

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