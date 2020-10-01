Шедевры барочной музыки представят на малой сцене Национальной оперетты Украины

10 октября в 19:00 на малой сцене Национальной оперетты состоится концерт-спектакль "Шедевры барочной музыки. Французское барокко"

Салон барочной музыки представляет арии и танцы из оперы-балета "Галантные Индии" выдающегося французского композитора эпохи барокко Жана-Филиппа Рамо. Истории галантного возраста порадуют зрителей своей изысканностью, красотой и искренностью чувств.

1735 году в Королевской академии музыки в Париже состоялась премьера одного из величайших спектаклей того времени - "Галантные Индии" Жана-Филиппа Рамо. Первые показы оперы-балета не имели большого успеха. Впрочем впоследствии это стал один из самых популярных спектаклей Парижа времен Людовика XV, правление которого в искусстве называли Галантным веком. Героями оперы, как ни странно, стали... варвары. Поскольку композитор считал, что именно представители варварских, неевропейских народов - инков, турков, персов - являются настоящими носителями высокой культуры и морали.

В спектакле "Шедевры барочной музыки. Французское барокко" от Национальной оперетты Украины вы увидите и услышите истории любви, заворожившие тогдашних аристократов Франции.

Итак... "Шедевры барочной музыки. Французское барокко" порадуют зрителей Национальной оперетты Украины истинным изяществом, красотой и искренностью чувств.