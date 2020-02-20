"Шедевры барочной музыки. Французское барокко" покажут в Национальной оперетте Украины

27 февраля в Национальной оперетте состоится концерт-спектакль "Шедевры барочной музыки. Французское барокко" или "Истории галантного века".

В 1735 году в Королевской академии музыки в Париже состоялась премьера одной из величайших постановок того времени - "Галантные Индии" Жана-Филиппа Рамо. Первые показы оперы-балета не имели большого успеха. Впрочем впоследствии это стал один из самых популярных спектаклей Парижа времен Людовика XV, правление которого в искусстве называли Галантным веком. Героями оперы, как ни странно, стали... варвары. Поскольку композитор считал, что именно представители варварских, неевропейских народов - инков, турков, персов - являются настоящими носителями высокой культуры и морали.

В спектакле "Истории галантного века" от Национальной оперетты Украины Вы увидите и услышите истории любви, заворожившие тогдашних аристократов Франции. Однако, несмотря на свою всемирную известность "Галантные Индии" еще не были поставлены в Украине.

"Истории галантного века" приятно удивят Зрителя своей изысканностью, красотой и искренностью чувств.

Вокал: з. а. Украины Елена Арбузова, з. а. Украины Валерия Тулис

Балет: Дарья Бусько, Ксения Некрасова

Режиссер-постановщик: Максим Добролюбов

Спектакль идет в правом фойе Театра. Зрители располагаются за уютными столиками, на которых их ждет угощение – конфеты и шампанское.

Где: Национальная оперетта Украины (г. Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3, ст. метро "Олимпийская")

Когда: 27 фев раля

19:00 - 20:30

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