"Ревизор. Карантин": проект показал, как в Киеве соблюдают меры безопасности в заведениях питания

На Новом канале состоялась премьера спецвыпуска программы "Ревизор. Карантин", где ведущая Юлия Панкова проверяет заведения общественного питания и службы доставки еды на соблюдение санитарных норм во время пандемии коронавируса.

Уже больше месяца из-за распространения COVID-19 украинцы сидят дома. Но заведения питания, продуктовые магазины и АЗС продолжают свою работу. Им пришлось адаптироваться к новым вызовам, требованиям и нормам Минздрава. Не ухудшился ли при этом сервис заведений, и соблюдают ли их работники санитарно-гигиенические рекомендации? Читайте об этом в материале OBOZREVATEL (видео смотрите в конце материала).

Ведущая "Ревизор. Карантин" Юлия Панкова Пресс-служба Нового канала

"Во время карантина безответственность персонала может стоить украинцам здоровья или даже жизни. Поэтому я проверяю не только качество продуктов, но и то, соблюдают ли повары санитарно-гигиенические нормы, которых требует период карантина. За три недели мы получили огромное количество просьб ревизовать супермаркеты и заведения, откуда сейчас доставляют готовую еду", – рассказала Панкова.

Кроме привычного анализатора масла, пирометра, термометра ведущая вооружилась новым прибором – люминометром. Он определит степень загрязнения даже чистых, на первый взгляд, поверхностей.

"Им я проверяю то, к чему мы прикасаемся в супермаркете и на АЗС. Уверена, что после увиденного вы уже не будете сомневаться, надевать ли резиновые перчатки, выходя из дома", – добавила Юлия.

Получив отрицательный результат лабораторных тестов на COVID-19, надев специальные халаты, чепчики, бахилы, перчатки, очки и продезинфицировав камеры, съемочная команда отправилась на локации Киева.

Ведущая "Ревизор. Карантин" Юлия Панкова Пресс-служба Нового канала

Магазин

Команда "Ревизор. Карантин" заглянула за прилавок и проверила кухню супермаркета одной из крупнейших торговых сетей Украины.

"На входе работник измерял температуру не каждому посетителю. Это необязательно. А также выдавал маски тем, у кого их нет. Это похвальная инициатива и хотелось бы, чтобы так было в каждом супермаркете, ведь не все люди могут приобрести себе маски", – поделилась ведущая.

Также она описала, как в торговом зале расположены продукты и соблюдены ли все меры предосторожности.

"В торговом зале стояло несколько дезинфекторов для рук. Весь персонал магазина был в масках и перчатках. Также они следили за соблюдением дистанции между посетителями. Все фрукты, овощи, крупы, которые до этого продавались "открытыми", были упакованы. Готовые блюда в отделе кулинарии хранятся при необходимой температуре. Я увидела, какими средствами дезинфекции обрабатывают поверхности и ножи", – добавила Панкова.

Также Юля провела эксперимент, чтобы доказать зрителям необходимость надевать перчатки, когда они идут в магазин.

"При допустимом показателе в 30 люминометр показал более тысячи единиц на тележках и корзинках. Вы только представьте, какая это степень загрязнения! Понимаете, почему так важно надевать резиновые перчатки в магазине? А дома советую все упаковки с товаров утилизировать. В супермаркете я проверила на чистоту незакрытые боксы, в которые кладут уже готовую еду. Люминометр показал 67 единиц. Поэтому рекомендую покупателям просить продавцов класть еду не в верхние боксы. А если готовое блюдо нужно разогреть – советую сделать это дома при температуре 60 градусов, чтобы уничтожить возможные микробы", – порекомендовала "ревизор".

Ведущая "Ревизор. Карантин" Юлия Панкова Пресс-служба Нового канала

Ресторан быстрого питания

Как оказалось, не все владельцы заведений питания понимают серьезность ситуации в стране. Некоторые игнорируют постановление Кабмина, в котором указано, что они должны обеспечивать персонал защитой для лица и рук.

"Например, директор одного из заведений быстрого питания в Киеве, по моему мнению, безответственно относится к безопасности своих клиентов. Ведь его повара готовят без масок и перчаток! Более того, работник даже не понимал, что контактирует с пищей уже после ее приготовления и термической обработки, и которая затем попадет в организм клиента", – рассказала о результатах ревизии Юлия Панкова.

Такая безответственность подвергает клиентов заведения опасности.

"На кухне было грязно. Курятина, главный продукт заведения, сохранялась при правильных условиях – была простикерована, завакуумирована и хранилась в холодильной камере. Показатели анализатора масла – в норме. И я впервые увидела, как заведение внедряет требования HACCP", – подытожила ведущая.

Ведущая "Ревизор. Карантин" Юлия Панкова Пресс-служба Нового канала

Пиццерия

Много украинцев выбрали для себя доставку готовой еды. Но соблюдает ли курьер все правила, везя клиенту блюдо во время карантина? Команда "Ревизор. Карантин" проверила работу доставки одной из пиццерий.

"Я заказала пиццу и салат. Когда приехал курьер, отметила, что он соблюдал все санитарно-гигиенические нормы. Парень был в маске, перчатках и сохранял дистанцию. Достала заказ из пакета – пицца упакована в картонную коробку, а салат – в бокс. Словом, все безопасно", – рассказала Панкова.

Также Юля проверила кухню заведения и убедилась, что повара тоже соблюдают нормы:

"Весь персонал – в масках и перчатках. Повара показали дезинфицирующие средства, которыми обрабатывают поверхности. Они знали все правила и нормы карантинных мероприятий".

Обо всех нарушениях, которые команда обнаруживает в ходе проверок, она информирует Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Спецвыпуски "Ревизор. Карантин" выходят на Новом канале с целью показать, в каких условиях вам готовят еду во время пандемии коронавируса.

Смотрите полное видео онлайн:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ведущая программы "Ревизор", кулинар Юлия Панкова поделилась перечнем продуктов, которые будут полезны во время карантина из-за коронавируса.