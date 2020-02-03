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3 февраля • обновлено в 16:10
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Провожать Зиму и встречать весну в крутой компании: Kishe выступит с новым концертом в Киеве

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Провожать Зиму и встречать весну в крутой компании с популярным украинским исполнителем, харизматичным и драйвовым Kishe.

Приглашает Карибиан концерт холл.

Провожать Зиму и встречать весну в крутой компании: Kishe выступит с новым концертом в Киеве

Больше года прошло с последнего концерта исполнителя в Киеве и вот Kishe собирает друзей, сторонников и приглашает всех на свой сольный концерт.

Артист представит обновленную концертную программу, в которой появилось очень много новых, Украинский песен, а также презентует новый музыкальный видеоклип на песню "Нереальная".

Поэтому, вечер обещает быть насыщенным премьерами и позитивно-танцевальным настроением !!

25 февраля Caribbean Concert Hall начало в 19:00

Билеты можно приобрести здесь

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