Провожать Зиму и встречать весну в крутой компании: Kishe выступит с новым концертом в Киеве

Провожать Зиму и встречать весну в крутой компании с популярным украинским исполнителем, харизматичным и драйвовым Kishe.
Приглашает Карибиан концерт холл.
Больше года прошло с последнего концерта исполнителя в Киеве и вот Kishe собирает друзей, сторонников и приглашает всех на свой сольный концерт.
Артист представит обновленную концертную программу, в которой появилось очень много новых, Украинский песен, а также презентует новый музыкальный видеоклип на песню "Нереальная".
Поэтому, вечер обещает быть насыщенным премьерами и позитивно-танцевальным настроением !!
25 февраля Caribbean Concert Hall начало в 19:00
Билеты можно приобрести здесь
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