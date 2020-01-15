Премьера в ТДК на левом березы Днепра: 13 первых правил

Язык спектакля - украинский, суржик

Жанр - некомедия о любви

Премьера - 1 февраля 2020

Автор - Дмитрий Богославский

Режиссер-постановщик - Стас Жирков

Помощница режиссера - Виктория Набедрик

Художник-постановщик - Юрий Ларионов

Художница по костюмам - Кристина Корабельникова

Володя, Игорь, Инга и Валерия. Кто-то отметит День рождения. Кто-то научится курить. Кто-то узнает главную тайну. Кто-то будет говорить о Гиперборея. Кстати, знаете, кто это? Смотрите ниже. Кто расскажет об измене. Кто-то минимум трижды получит по лицу. Кто изучит 13 первых правил баскетбола, сформулированных Джеймс Нейсмит. Кто-то будет целоваться. Кто будет танцевать. Кто-то бросит торт на пол. Кто-то будет смеяться до слез. Кто-то скажет последние слова. Кто-то погибнет. Мы все носим маски. Мы счастливы в момент сильнейшего горя.

Этот спектакль создан по пьесе известного белорусского драматурга Дмитрия Богославского "13 первых правил баскетбола, сформированных Джеймс Нейсмит", которая была написана в 2018 году.

Для Стаса Жиркова это уже третья пьеса Богославского, с которой он работает (по материалу Дмитрия режиссером уже поставлены спектакли "Любовь людей" и "Папа, ты меня любил?").

Кто такие Гиперборея? Это народ одноименной легендарной страны, о которой мы узнаем из древнегреческой мифологии. Это, считайте, та самая Атлантида, чи то остров, то материк, затонувшего и все запрашиваются, где именно. Вариантов множество – от Гренландии до (внимание!) Украины. В пользу украинской версии выступают следующие факты: "Гиперборея" фактически переводится, как "за Бореем", древние греки считали местом пребывания Борея древнюю Фракию, Google вам в помощь. Собственно, по Фракией и находится территория современной Украины.

В Гипербореи люди живут тысячу лет, все богатые и ни в чем не знают недостатка. Смерть там наступает не от старости и болезней, а от пресыщения благами жизни. В этой счастливой стране живут суперлюди. Интересно, а что они чувствуют? Или эта функция доступна только простым, обычным, которые вообще не супер и в которых всегда что-то болит и происходит.

Может нам на минутку сделать это – поверить в красивую, глубокую, сильную историю? Надо попробовать.

актеры

Владимир - Андрей Исаенко

Инга - Анастасия Карпенко

Игорь - Евгений Авдеенко

Где: Театр драмы и комедии на левом берегу Днепра

Дата: 1 февраля, 2 февраля, 28 марта

Время: 15.00

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