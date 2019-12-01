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1 декабря • обновлено в 22:09
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Что-то будет? Повалий заинтриговала сеть новым видео

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В сети появился фрагмент фильма об украинской певице Таисии Повалий, который выпустит телеканал "Интер".

Его опубликовала у себя в Instagram сама артистка. "Если путь к твоей цели немного удлиняется и даже если в доме приходится выключить свет, знай, так лучше для тебя, и скоро кто-то Очень Сильный благословит и поведет тебя к заветной мечте!", — написала Повалий.

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Что-то будет? Повалий заинтриговала сеть новым видео

Как сообщал OBOZREVATEL, муж и продюсер певицы Игорь Лихута объяснил, почему было решено отменить юбилейный концерт Повалий в Киеве.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Автор
Юрко Медянык
Персона
Таисия Повалий
Место
Украина
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