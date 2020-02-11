Популярная российская группа собралась на гастроли в Киев

Популярная советская и российская группа "Мумий Тролль" приедет с концертом в Киев.

Выступление артистов запланировано на 15 декабря 2020 года в Международном выставочном центре. Об это стало известно на сайте fishcanfly.org.

Группа "Мумий Тролль" Википедия

Там отмечают, что билеты на концерт российской группы появятся в продаже 24 февраля. Тем временем в Киеве уже начали расклеивать афиши концерта.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Житомире планируется концерт известного мирового певца, экс-солиста группы Bad Boys Blue Кевина МакКоя, который выступал в аннексированном Крыму.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.