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11 февраля • обновлено в 20:04
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Популярная российская группа собралась на гастроли в Киев

2.6т
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Популярная советская и российская группа "Мумий Тролль" приедет с концертом в Киев.

Выступление артистов запланировано на 15 декабря 2020 года в Международном выставочном центре. Об это стало известно на сайте fishcanfly.org.

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Группа "Мумий Тролль"

Группа "Мумий Тролль"

Википедия

Там отмечают, что билеты на концерт российской группы появятся в продаже 24 февраля. Тем временем в Киеве уже начали расклеивать афиши концерта.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Житомире планируется концерт известного мирового певца, экс-солиста группы Bad Boys Blue Кевина МакКоя, который выступал в аннексированном Крыму.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Киев
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Престарелое росейское быдлo лезет через границу. пора уже такую дрянь встречать пулеметом! Всех росеян пулеметом. Лучший Кацaп - дохлый Кацaп!
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Популярный где? Даже на паРРаше - это лузеры и дно!
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2
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Червоний Данило
Червоний Данило
ну это мы еще посмотрим. были такие уже одни с россии....думали выступить...а их завернули на границе, так они думали через Молдавию и там их завернули. уехали бoмжeвать на россию ни с чем! с гoлым зaдoм и дыpявыми карманами!
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3
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Червоний Данило, вы тут на оБОЗЕ С РЕЗЕРВА ЧТО ЛИ ? Совсем больных стали призывать !
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