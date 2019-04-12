Под Киевом пройдут "Рыцарские бои"

13 и 14 апреля Древний Киев в Княжестве Киевская Русь ("Парк Киевская Русь") приглашает на развлекательную программу "Рыцарские бои". Гостей ждет путешествие во времени на тысячу лет назад. А еще: возможность воочию увидеть подготовку рыцарей к турнирам, конно-трюковые выступления, турнир конных лучников, участие в древнеславянских забавах и обрядах, зажигательные хороводы и танцевальные флеш-мобы, катание на лошадях, мастер-классы и многое другое из жизни средневекового города.

Зайдя в ворота Княжества, гости окажутся в настоящем средневековом городе. Воссоздаваемый в своем реальном масштабе Древний Киев вызовет у посетителей настоящее восхищение шедеврами средневековой архитектуры. Гости увидят монументальное оборонительное сооружение "Заборола" (длиной 300 метров), Михайловские ворота (высотой 21 метр), княжеские терема и трибуны, усадьбы киевлян Х-ХII веков, единственное в Украине действующее осадное орудие – требушет, а также уникальную воссозданную деревянную Васильевскую церковь Х века. Это действующая церковь, в нее можно зайти и не только увидеть, в каких церквях молились наши предки, но и самим поставить свечу за здоровье близких. Также в Васильевской церкви можно организовать крестины и венчание. А на Пасху все желающие смогут освятить свои пасхальные корзинки.

В Княжестве посетители воочию увидят, какой в действительности была жизнь в Киевской Руси, прогуляются по старинным улочкам, услышат живую речь наших предков, которая будет звучать во время некоторых действ.

Узнать больше о жизни наших предков можно, посетив музеи исторического костюма и деревянного зодчества, осмотрев экспозиции осадной техники, кораблестроения и средневековых пыток.

Только здесь гости увидят одно из чудес не только Древнего Киева, но и всей современной Украины – уникальных лошадей редких исторических пород, собранных со всего мира в Княжеской конюшне. К этим прекрасным скакунам можно подойти, погладить, сфотографироваться с ними, а также прокатиться на них верхом или в экипаже.

13 и 14 апреля с 13:30 и до вечера будет проходить развлекательно-познавательная программа, посвященная рыцарским сражениям. Гости увидят, какие доспехи и оружие использовали средневековые рыцари в сражениях. А желающие смогу даже облачиться в древнюю боевую амуницию и самому почувствовать, как это – надеть на себя десятки килограммов железа.

На большом ристалище гостям покажут, как проходила подготовка рыцарей к конным и пешим турнирам. Зрители увидят оригинальные постановки на древнеславянскую тематику в исполнении актеров пешего и конно-трюкового театра.

Также на ристалище пройдет турнир конных лучников. Опытные спортсмены-виртуозы будут состязаться в меткости стрельбы из лука верхом на коне, на полном скаку. Это невероятно сложная задача для участников соревнований, но в то же время, азартное и захватывающее зрелище для зрителей.

И, как всегда, гости Княжества будут не просто наблюдать за происходящим на ристалище, но смогут приобщиться к действу и принять участие в веселых играх. Например, смогут померяться силой в перетягивании каната с Богатырем Ратибором, который стоит десяти!

Мощный заряд позитива подарят посетителям участие в традиционных славянских забавах и древних обрядах, а также в зажигательных хороводах и танцевальных флеш-мобах.

В Древнем Киеве есть все, чтобы каждый гость почувствовал себя полноправным жителем средневекового города. В Княжеской костюмерной можно облачиться в исторические костюмы времен Киевской Руси и устроить колоритную фотосессию. Пострелять из лука и пометать ножи можно в средневековом тире, а монетном дворе – отчеканить монету "на счастье". А потом – зайти в сувенирную лавку и выбрать оригинальный сувенир ручной работы на память.

Любителей экстрима порадует канатный спуск "Полетайло" с маршрутами разной сложности и протяженности. А детей ждет яркий и безопасный куб-лабиринт "Мышеловка".

Отдохнуть от суеты средневекового города можно у живописного Лесного озера.

Отведать вкуснейших напитков и блюд, приготовленных на костре, можно в Княжеской корчме и в беседках на свежем воздухе.

Кто захочет продлить свое путешествие в средневековье еще на день, может остаться с ночевкой в доме гостиничного типа "4 комнаты" или в хостеле, предварительно забронировав места.

Древний Киев открывается в 10:00, программа начнется в 13:30 и продлится ориентировочно до 19:00.

Цена билета: полный билет для взрослого – 170 грн., для пенсионеров и студентов – 150 грн., для детей школьного возраста – 60 грн., для дошкольников – бесплатно.

Древний Киев в Княжестве Киевская Русь расположен в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов.

Курсируют маршрутки из Киева от станции метро "Выдубичи".

Подробная информация на сайте www.parkkyivrus.com

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