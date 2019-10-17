Под Киевом пройдет шоу конных лучников

19 и 20 октября в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь ("Парк Киевская Русь") пройдет зрелище, достойное князей – Шоу конных лучников "Воины Руси" с ключевым событием – чемпионатом Украины по верховой стрельбе из лука.

Также гостей ждет насыщенная программа с конно-трюковыми выступлениями, вкусные блюда с костра, музеи, мастер-классы, прогулки на лошадях и захватывающие средневековые забавы!

Приехав в Княжество Киевская Русь посетители совершат путешествие во времени на тысячу лет назад, в настоящий средневековый город, где каждого ждут свои собственные исторические открытия.

Здесь на территории более 25 га, на основе знаний современной науки воссоздается Киев V-XIII веков в реальном масштабе, а также здесь возрождается атмосфера и дух Киевской Руси. Только в Древнем Киеве можно увидеть такие шедевры средневекового зодчества, как деревянное оборонительное сооружение "Заборола" (длиной около 300 метров), Михайловские ворота (высотой 21 метр), усадьбы киевлян Х-ХII веков, княжеские терема и трибуны, сторожевые башни, действующую деревянную Васильевскую церковь Х-го века. Также посетителей ждут музеи и экспозиции с действующими осадными орудиями, воссозданной боевой ладьей Х века и даже средневековая пыточная.

19 и 20 октября гостей ждет насыщенная программа на историческую тематику: это и конно-трюковые выступления, соревнования и показательные выступления по владению древними боевыми искусствами.

Ключевым событием этих выходных станет Чемпионат Украины по верховой стрельбе из лука. Со всей страны в Княжество съедутся спортсмены-виртуозы, чтобы соревноваться в меткости стрельбы из традиционного (исторического) лука верхом на лошадях, на полном скаку.

Это невероятно сложная задача для участников соревнований, но в то же время, азартное и захватывающее зрелище для зрителей. Соревнования конных лучников пройдут в нескольких стилях, которые использовались в Киевской Руси и Азии в средние века.

Конкуренция между участниками будет жесткой, ведь победители турнира получат возможность участвовать в Международном чемпионате по верховой стрельбе из лука "Скифы", который пройдет в Древнем Киеве 2-3 ноября 2019 г.

Спортсмены и актеры-каскадеры будут выступать в тандеме с лошадьми редких древних пород, собранных со всего мира в Княжеской конюшне. Некоторых из этих лошадей в Украине больше нигде не увидеть, ведь они были привезены в нашу страну в единственном экземпляре.

Гости могут подойти к этим уникальным животным, погладить их, сфотографироваться и прокатиться верхом или в экипаже.

В перерывах между соревнованиями посетителей ждут театрализованные постановки на историческую тематику, знакомящие с жизнью наших предков. Действо будет сопровождаться живым вокалом и конно-трюковыми выступлениями.

Гости Княжества будут не просто наблюдать за происходящим на сцене, а смогут стать активными участниками представления, приняв участие в веселых и занимательных играх и конкурсах, славянских забавах, зажигательных хороводах и танцевальных флеш-мобах.

Как всегда, гостей Княжества ждет калейдоскоп ярких эмоций от путешествия в настоящий, живой средневековый город. Здесь каждый может найти занятие по душе.

Узнать много интересных фактов о жизни наших предков можно на мастер-классах по народным ремеслам, а также посетив музеи исторического костюма, деревянного зодчества и экспозиции осадной техники, средневекового кораблестроения и даже средневековую пыточную. В средневековом тире можно научиться стрельбе из лука и метанию ножи, на монетном дворе – чеканить древнекиевские монеты, а в Княжеской костюмерной – примерить исторические костюмы и устроить фотосессию в них. Любителей экстрима ждет мощный заряд адреналина от скоростной горки "Змей Горыныч" и канатного спуска "Полетайло" с маршрутами разной протяженности и сложности. Детки от 2 до 12 лет смогут развлечься в веревочном кубе-лабиринте – "Мышеловке".

Отдохнуть и отведать вкуснейших блюд и напитков, приготовленных как по современным, так и по средневековым рецептам, можно будет в Княжеской корчме, в Питейной "25 рун" и в беседках. А для тех, кто решит продолжить отдых еще на день, есть возможность остаться на ночлег в доме гостиничного типа "4 комнаты" и хостеле, предварительно забронировав места.

В Княжестве можно и самому освоить древнее боевое искусство верховой стрельбы из лука, записавшись в школу конных лучников. Для этого нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (044) 461-99-37. И уже с первого занятия осваивать искусство управлять лошадью и метко стрелять из лука, приобщаясь к боевым традициям наших предков!

Древний Киев открывается в 10:00, программа начнется в 13:30 и продлится ориентировочно до 18:00.

Цена билета: полный билет для взрослого – 190 грн., для пенсионеров и студентов – 150 грн., для детей школьного возраста – 80 грн., для дошкольников – бесплатно.

Древний Киев в Княжестве Киевская Русь расположен в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов.

Курсируют маршрутки из Киева от станции метро "Выдубичи".

Подробная информация на сайте: parkkyivrus.com

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!