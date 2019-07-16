Под Киевом пройдет Мотофестиваль "Heady wind" и шоу лошадей

Княжество Киевская Русь ("Парк Киевская Русь") приглашает 19-21 июля совершить незабываемое путешествие во времени в эпоху отважных рыцарей и провести эти дни в Древнем Киеве в Княжестве Киевская Русь. Всех байкеров, любителей мотоциклов, а также желающих здорово провести выходные ожидает яркий второй Мотофестиваль "Heady Wind".

В Княжестве Киевская Русь можно будет пройтись по улочкам средневекового города, увидеть деревянные оборонительные сооружения, усадьбы киевлян Х-ХII веков, воссозданный первый христианский храм на Руси, насладиться экспозициями под открытым небом и в музеях, увидеть колоритных жителей Средневековья или даже прокатиться на лошади из Княжеской конюшни. В течение трех дней посетители не только увидят Древний Киев, но и станут частью истории, почувствуют его дух.

Кроме знакомства с нашей историей, гостей Древнего Киева 19-21 июля ждет насыщенная программа, которая будет интересна всем, от мала до велика, и женщинам, и мужчинам. В пятницу, 19 июля, в Древний Киев начнут съезжаться байкеры с разных уголков Украины и зарубежья. Традиционно будет организованна мотоколонна из Киева. В 18:00 все желающие присоединиться встречаются возле Выдубецкого монастыря (ул. Выдубецкая, за мостом им. Патона на выезде из центра). Старт колонны в 19:00. А сопровождают колонну – как всегда мужественные, смелые, ответственные профессионалы Мотобата.

В пятницу, 19 июля, в Древнем Киеве начнется программа на главном ристалище с 20:00 и продлится до поздней ночи. Начнут действо молодые таланты и опытные музыканты. А на десерт – сумасшедшие и зажигательные Pochep Beat. На сцене фестиваля – "Человек года", "Лучшая скрипка Европы", исполняющий произведения в стиле "симфонический рок". Любители качественной музыки – это для вас. Также мужчин ожидает подарок – танцы от стройных и зажигательных девушек. Как пуговицы, будем отрываться, сколько хватит сил! Для удобства гостей на территории обустроены чистые уборные, души, и конечно же – будут работать точки питания с вкусными блюдами, мясом с костра и напитками.

В субботу, 20 июля, фестиваль продолжится. Древний Киев откроется для посетителей с 10:00, а после 11:00 начнут работать музеи, экспозиции, локации, мастер-классы и другие развлечения. А около 14:00 на главном ристалище начнется торжественное открытие с историческими персонажами, конными выступлениями и самим князем киевским Владимиром Великим. Гости смогут принять участие в веселой активной программе, присоединиться к перетягиванию каната и танцевальным флеш-мобам.

До 19:00 гостей ожидают зрелищные действа на главном ристалище: конные шоу, театрализованные программы, игры со зрителями и флеш-мобы, показ лошадей исторических пород и многое другое. Также в субботу на Детинце Киева можно будет насладиться показом умений и талантов детского мотоклуба из Беларуси (г. Минск) и других коллективов. Потешные мотособаки, захватывающие конно-трюковые программы и забавные поросята подарят гостям незабываемые впечатления.

В Древнем Киеве каждый может выбрать занятие по душе: пострелять из лука, примерить костюм времен Киевской Руси и провести фотосессию, покататься на лошади или в экипаже, отчеканить монетку "на счастье", отдохнуть на берегу живописного Лесного озера, полетать на канатном спуске "Полетайло", принять участие в разнообразных мастер-классах. Также можно будет приобрести на ярмарке мастеров или изготовить самому оригинальные сувениры.

Отведать вкуснейших блюд, приготовленных как по современным, так и по средневековым рецептам, можно в Княжеской корчме, в питейной "25 рун" и в беседках на территории. А для того, кто хочет продлить свой отдых еще на день, есть возможность остаться на ночь в доме отельного типа "4 комнаты" и в хостеле, предварительно забронировав места.

С 19:00 до 22:00 программа продолжится на амфитеатре и плавно перейдет около 22:00 в зажигательный танцпол с выступлением Dj Наташа Ростова. Музыка и танцы будут длиться допоздна.

Друзья и партнеры фестиваля: полиграфическая компания Gala Print, команда профессионалов по Полетам на параплане, Радиостанция "Киев 98 ФМ" и другие СМИ, экипаж яхты "Надежда", МСС Chopper Brothers и множество других.

В воскресенье, 21 июля, гостей ожидает шоу-программа "Мир лошадей", которая начнется в 14:00. Гостей ожидают захватывающие конные выступления, презентация лошадей уникальных исторических пород, верховая стрельба из лука от лучших конных лучников страны и возможность провести день в атмосфере Киевской Руси, самому став частью средневекового города – Древнего Киева.

Древний Киев расположен недалеко от Киева современного - в 45 минутах езды - в селе Копачов Обуховского района Киевской области.

Цена входных билетов:

19 июля: полный билет для мужчин – 250 грн. (билет действителен на 3 дня 19, 20 и 21 июля), для девушек - 100 грн., для пенсионеров – 150 грн., для школьников – 60 грн., дошкольникам - бесплатно.

20 июля: билет - 200 грн., для девушек на мотоциклах – 100 грн., для пенсионеров и студентов - 150 грн., для детей школьного возраста - 60 грн., дошкольникам - бесплатно.

21 июля: для взрослых – 170 грн., для пенсионеров и студентов – 150 грн., для школьников – 60 грн., дошкольникам – бесплатно.

Маршрутки курсируют от станции метро "Выдубичи" согласно расписанию на сайте parkkyivrus.com

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