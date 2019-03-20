Под Киевом покажут уникальных животных

23 и 24 марта в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь ("Парк Киевская Русь") пройдет шоу-программа "Мир лошадей", которая познакомит гостей с лошадьми редких древних пород, собранных со всего мира. Посетителей ждет незабываемое путешествие во времени в эпоху средневековья с конно-трюковыми выступлениями, славянскими забавами, мастер-классами, катанием на лошадях, вкуснейшими блюдами, приготовленными на костре, канатным спуском... И все это в настоящем, живом средневековом городе.

Древний Киев приглашает в гости, чтобы после долгой зимы насладиться весенним солнышком и провести выходные на свежем воздухе, в настоящем средневековом городе.

Здесь на основе знаний современной науки воссоздается столица великой средневековой державы Киевская Русь в границах исторического центра, известного как Киевский Детинец или Град Владимира V-XIII веков. А также воссоздается атмосфера, дух этой славной эпохи.

В Древнем Киеве гости увидят уникальную деревянную оборонительную стену "Заборола" - самое длинное реконструированное оборонительное сооружение, не имеющее аналогов во всем мире. А также такие шедевры средневековой архитектуры, как: Михайловские ворота (высотой 21 метр), Терем Ярослава Мудрого, Ярославовы ворота, княжеские трибуны и сторожевые башни, усадьбы киевлян X-XIІ веков и многое другое. Только здесь можно увидеть воссозданный первый христианский храм, возведенный после Крещения Руси - действующую деревянную Васильевскую церковь X века. Посетив ее можно увидеть, в каких церквях молились наши предки, поставить свечу за здоровье близких, а также организовать крестины или венчание.

Открыты музеи исторического костюма, средневековой музыки и деревянного зодчества, экспозиции осадной техники, кораблестроения, средневековую пыточную.

Настоящей жемчужиной не только Древнего Киева, но и современной Украины, является коллекция уникальных лошадей исторических пород, собранных со всего мира в Княжестве. Все эти породы были выведены тысячи лет назад. Здесь можно увидеть лошадей – боевых побратимов Александра Македонского, Дария Великого, Чингисхана. Также посетители смогут узнать много интересных фактов о лошадях, подойти к ним и погладить, сфотографироваться с ними и проехаться верхом или в экипаже.

23 и 24 марта эти уникальные лошади будут главными "звездами программы", конечно, в тандеме с опытными наездниками, актерами-каскадерами конно-трюкового театра. Все лошади прошли курс дрессировки, чтобы с успехом принимать участие в конных шоу, как в Украине, так и за рубежом. И в эти дни они покажут свои умения и поразят зрителей безупречным исполнением номеров шоу-программы.

Кроме конно-трюковых выступлений жители Древнего Киева подготовили для гостей еще множество развлечений. Это и театрализованные постановки на древнеславянскую тематику, интересные и познавательные и для детей, и для взрослых, и веселые игры и конкурсы, и зажигательные славянские хороводы, и мастер-классы, и танцевальные флеш-мобы.

Гости Княжества будут не просто наблюдать за весельем, но и станут активными участниками программы, присоединившись к веселому действу.

В Княжестве можно интересно и активно провести время, погрузившись в уникальную атмосферу средневековья, посетить исторические музеи и экспозиции, полетать на канатном спуске "Полетайло", спуститься со скоростной горки "Змей Горыныч", пострелять из лука, отчеканить монету "на счастье". Любителей фотосессий ждут множество колоритных локаций, а также Княжеская костюмерная, где можно взять напрокат исторические костюмы времен Киевской Руси. Детей порадует яркий и безопасный куб-лабиринт "Мышеловка". В сувенирной лавке можно выбрать на память оригинальный сувенир ручной работы.

Отдохнуть и отведать вкуснейших напитков и блюд, приготовленных на костре, можно в Княжеской корчме и в беседках на свежем воздухе.

Кто захочет продлить свое путешествие еще на день, может остаться на ночь в комфортабельном доме гостиничного типа, предварительно забронировав места.

Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется в 13: 3 0 , продлится до 1 8 :00.

Цена билета: полный билет для взрослого - 170 грн., для пенсионеров и студентов - 150 грн., для детей школьного возраста - 60 грн., для дошкольников - бесплатно.

Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь" расположен недалеко от Киева - всего в 45 минутах езды - в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов. Маршрутки курсируют из Киева от станции метро "Выдубичи" (выход из метро в сторону супермаркета "Фуршет") согласно расписанию на сайте.

Подробная информация: www.parkkyivrus.com

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