Под Киевом отпразднуют День Конституции и покажут средневековую моду

28, 29 и 30 июня Древний Киев в Княжестве Киевская Русь ("Парк Киевская Русь") приглашает отпраздновать День Конституции Украины в месте, где зарождалась наша государственность, и провести праздничные и выходные дни на свежем воздухе с захватывающими средневековыми забавами, конными шоу , катанием на лошадях и вкусными блюдами с костра.

Впереди три выходных и праздничных дня - 28, 29 и 30 июня. А значит, самое время уехать из шумного пыльного города, чтобы провести эти теплые летние дни на свежем воздухе и узнать много нового и интересного о жизни наших предков. Ведь в "Парке Киевская Русь" можно ощутить неповторимую атмосферу Киевской Руси, пропитанную величием побед, грандиозностью средневековых сооружений и доброжелательностью жителей Древнего Киева.

Приехав в Княжество, гости воочию увидят Древний Киев V-XIII веков, который воссоздается в натуральном размере на основе знаний современной науки. Посетители увидят шедевры средневекового зодчества: монументальное оборонительное сооружение "Заборола" (длиной около 300 метров), Михайловские ворота (высотой 21 метр), усадьбы киевлян Х-ХII веков, княжеские терема и трибуны, сторожевые башни, воссозданный первый храм на христианской Руси. Гостей ждут музеи и экспозиции под открытым небом.

В День Конституции Украины, 28 июня, жители Древнего Киева подготовили интересную развлекательную программу, которая начнется с парада княжеских флагов и конной лавы, а продолжится театрализованными постановками на древнеславянскую тематику и конно-трюковыми выступлениями. До самого вечера посетители смогут принимать активное участие в веселых и познавательных средневековых действах, играх и забавах.

29 и 30 июня в Древнем Киеве пройдет этно-фестиваль "Историческая мода". В эти дни посетители смогут увидеть самые разнообразные костюмы – от обычного горожанина русича, ремесленника, дружинника до великих князя и княгини. Также покажут боевую амуницию, доспехи и оружие разных эпох и народов: от скифов до половцев, венгров, от легендарных амазонок до рыцарей Средневековой Европы.

Изюминкой программы будет то, что посетители смогут увидеть военную моду, так сказать, не на подиуме, а в действии. А кроме исторических костюмов зрителям покажут и традиционную экипировку лошадей. Ведь в эти дни пройдут показательные выступления актеров-каскадеров конно-трюкового театра Древнего Киева по виртуозному владению различными видами средневекового оружия верхом на коне: мечами, копьями, сулицами. Кроме этого всадники и их верные кони продемонстрируют элементы боевой джигитовки: разнообразные трюки, которые сейчас используются в показательных выступлениях, а в древности помогали в битвах и спасали жизнь в бою.

Также зрители увидят выступления конных лучников: верхом на лошади на полном скаку спортсмены будут состязаться в меткости стрельбы из настоящих средневековых луков. Это невероятно сложная задача для участников соревнований, но в то же время, азартное и захватывающее зрелище для посетителей.

В Княжестве можно не просто увидеть турнир конных лучников, но и самому освоить это древнее боевое искусство, записавшись в школу конных лучников. Для этого нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (044) 461-99-37. И Вы уже на первом занятии начнете постигать древнее боевое искусство наших предков!

Настоящими звездами праздничной программы будут кони редких исторических пород, собранных со всего мира в Княжеской конюшне. Представителей некоторых пород в Украине больше нигде не встретить, ведь они были завезены в нашу страну в единственном экземпляре. К лошадям можно подойти, погладить, сфотографироваться с ними и проехать верхом или в экипаже.

Кульминацией праздничной программы 28 и 29 июня будет яркое шоу со стрельбой горящими ядрами из требушета – единственного действующего в Украине осадного орудия.

Также гостей ждет много интересного из жизни настоящего средневекового города. В средневековом тире можно пострелять из лука, на монетном дворе – отчеканить монету "на счастье", а в Княжеской костюмерной – примерить костюмы времен Киевской Руси и устроить колоритную фотосессию. Любители экстрима смогут пролететь по канатному спуску "Полетайло" и скоростной горке "Змей Горыныч". А детей порадует яркий куб-лабиринт "Мышеловка".

Отдохнуть от суеты средневекового города можно у живописного Лесного озера.

Отведать вкуснейших напитков и блюд, приготовленных на костре как по старинным, так и современным рецептам, можно в прохладной Княжеской корчме, в Питейной "25 рун" и в беседках на свежем воздухе.

А для того, кто пожелает продолжить отдых еще на день, есть возможность остаться на ночлег при предварительном бронировании мест в доме гостиничного типа "4 комнаты", хостеле или кемпинге.

Древний Киев открывается в 10:00, программа начнется в 13:30.

Древний Киев расположен недалеко от Киева современного - в 45 минутах езды - в селе Копачов Обуховского района Киевской области.

Цена входных билетов: полный билет для взрослого - 200 грн., для пенсионеров и студентов - 150 грн., для детей школьного возраста - 60 грн., дошкольникам - бесплатно.

Маршрутки курсируют от станции метро "Выдубичи", см. расписание на сайте.

Подробная информация на сайте parkkyivrus.com

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