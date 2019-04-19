Под Киевом 20-21 апреля будут соревноваться конные каскадеры

20 и 21 апреля Древний Киев в Княжестве Киевская Русь ("Парк Киевская Русь") приглашает на фестиваль конно-трюкового искусства "Кентавры". Лучшие конные каскадеры Украины поразят гостей невероятными трюками на полном скаку: арабески, обрывы, пистолеты, французские кресты! А также: катание на лошадях, хороводы и забавы с гостями, мастер-классы, канатный спуск и детский куб-лабиринт, музеи, экспозиции и даже стрельба из требушета огненными ядрами. И все это в настоящем, живом средневековом городе.

20 и 21 апреля в Древнем Киеве "Парка Киевская Русь" состоится фестиваль конно-трюкового искусства "Кентавры". Он уже 8 лет подряд открывает гостям уникальный мир каскадёрского искусства, можно увидеть только в кино и на данном мероприятии.

В Княжество съедутся лучшие конные каскадеры Украины, которые представляют нашу страну на международных соревнованиях и участвуют в мировых шоу-программах и киносъемках. Организаторы фестиваля: "Парк Киевская Русь", Объединенная Лига профессиональных конных каскадеров Украины.

В течение двух дней в окружении архитектуры Древнего Киева отважные всадники и всадницы, взрослые и совсем юные, поразят зрителей невероятными трюками: езда вверх ногами, задом наперед, сразу на двух конях, они будут проскальзывать под конем, выстраивать "пирамиды". И все это на полном скаку!

Кроме невероятных трюков гости увидят лошадей редких исторических пород, собранных со всего мира в "Княжеской конюшне". К лошадям можно будет подойти, погладить, сфотографироваться и покататься верхом или в экипаже.

Соревнования по джигитовке дополнят веселые и познавательные театрализованные постановки на древнеславянскую тематику в исполнении актеров театра Древнего Киева. Жители Древнего Киева пригласят гостей принять участие в интересных конкурсах, играх, зажигательных славянских хороводах и танцевальных флеш-мобах.

Отдохнуть и отведать вкуснейших напитков и блюд, приготовленных на открытом огне, можно будет в Княжеской корчме, в Питейной "25 рун" и в беседках.

Пострелять из лука и пометать ножи можно в средневековом тире, а на монетном дворе – отчеканить монету "на счастье". Любителей экстрима ждут скоростная горка "Змей Горыныч" и зип-лайн "Полетайло" с маршрутами разной сложности и протяженности. А дети будут в восторге от яркого и безопасного куба-лабиринта "Мышеловка".

Гости "Парка Киевская Русь" узнают много интересного о жизни наших предков, посетив музеи исторического костюма и деревянного зодчества, осмотрев экспозиции осадной техники, средневекового кораблестроения и пыток. Приобрести оригинальные сувениры ручной работы и уникальную книгу "Древнеславянской разговорник" для общения на древнем языке наших предков можно будет в сувенирной лавке и на ярмарке мастеров.

В завершение гостей ждет яркая вечерняя огненная программа со стрельбой из огромного метательного орудия, требушета, горящими ядрами.

Для того, кто пожелает продолжить отдых еще на день, есть возможность остаться на ночлег в доме гостиничного типа "4 комнаты" и хостеле, предварительно забронировав места.

"Парк Киевская Русь" - это уникальный комплекс, не имеющий аналогов во всем мире. На основе знаний современной науки воссоздается Древний Киев V-ХІІІ веков в его натуральном размере, в масштабе 1:1.

Древний Киев открывается в 10:00, программа начнется в 13:30 и продлится в субботу 20 апреля до 21:00, в воскресенье 21 апреля до 20:00.

Стоимость билетов: полный билет для взрослого – 250 грн., для пенсионеров и студентов – 150 грн., для детей школьного возраста – 60 грн., для дошкольников – бесплатно .

Древний Киев в Княжестве Киевская Русь расположен в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов.

Курсируют маршрутки из Киева от станции метро "Выдубичи" согласно расписанию на сайте.

Подробная информация: www.parkkyivrus.com

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